Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général


Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général
La confrontation dépasse désormais les simples divergences administratives. Selon Les Échos, Bamba Ba reproche au président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, son manque de soutien et son silence face aux dysfonctionnements dénoncés. Il met également en cause l’omniprésence du secrétaire général, Abdoulaye Sow, présenté comme le véritable centre de décision de l’institution.
 
Le fonctionnement de la Fédération directement mis en cause
 
Après avoir détaillé les dossiers dans lesquels il affirme avoir été écarté, Bamba Ba s’est attaqué à la gouvernance générale de la Fédération sénégalaise de football.
 
Le président de la Commission marketing ne considère plus les problèmes rencontrés comme de simples incidents isolés. Il décrit un système dans lequel certaines responsabilités seraient concentrées entre les mains d’un nombre limité de dirigeants.
 
Cette organisation aurait, selon lui, réduit le rôle du Comité exécutif et de plusieurs commissions fédérales.
 
Abdoulaye Fall interpellé devant ses collègues
 
Bamba Ba s’est directement adressé au président de la Fédération, Abdoulaye Fall.
 
Il lui reproche son manque de soutien face aux difficultés qu’il dit rencontrer dans l’exercice de son mandat. Il critique également son silence devant les dysfonctionnements signalés.
 
Selon les propos rapportés par Les Échos, ce silence ne peut plus être interprété comme une posture neutre.
 
Dans une situation de conflit interne et de marginalisation présumée d’une commission, Bamba Ba estime que l’absence de réaction du président s’apparente à un choix politique.
 
Abdoulaye Sow présenté comme le véritable décideur
 
Le responsable marketing a parallèlement dénoncé l’omniprésence du secrétaire général, Abdoulaye Sow.
 
À l’en croire, celui-ci resterait le maître de la quasi-totalité des décisions importantes prises au sein de la Fédération.
 
Bamba Ba estime pourtant que plusieurs de ces décisions devraient relever du Comité exécutif, de la présidence ou des commissions spécialisées.
 
La concentration du pouvoir administratif autour du secrétaire général créerait ainsi un déséquilibre dans le fonctionnement de l’institution.
 
Une logique jugée contraire au projet « Praxis »
 
Pour Bamba Ba, cette organisation installe une logique de division et affaiblit la cohésion entre les responsables fédéraux.
 
Il considère également qu’elle ne correspond pas aux principes annoncés dans le projet « Praxis », porté par la nouvelle équipe dirigeante.
 
Le responsable rappelle que ce sont les membres élus qui ont choisi le président de la Fédération. À ce titre, il estime que l’administration technique ne devrait pas prendre le dessus sur les organes élus.
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Lundi 13 Juillet 2026
Dakaractu



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