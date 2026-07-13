FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques

Trois dossiers commerciaux et financiers se retrouvent au centre de la crise qui secoue la Fédération sénégalaise de football. Selon Les Échos, Bamba Ba a dénoncé l’opacité et l’absence de discussions internes autour des contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo. Il demande leur révision immédiate et appelle à un retour à l’« orthodoxie administrative ».



Trois contrats placés sous le feu des critiques

La déclaration de Bamba Ba devant le Comité exécutif a également porté sur plusieurs accords conclus par la Fédération sénégalaise de football.



Le président de la Commission marketing, sponsoring et développement digital a cité nommément les contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo.



D’après Les Échos, il considère que ces dossiers comportent d’importantes zones d’ombre.



Une absence de discussion interne dénoncée

Bamba Ba reproche à la direction fédérale d’avoir traité ces contrats sans véritable concertation au sein de l’institution.



Il évoque une absence complète de discussions internes, alors que les accords concernés pourraient relever, au moins en partie, des compétences de sa commission.



Le dirigeant ne fournit pas, dans l’article de Les Échos, de détails supplémentaires sur le contenu financier de chaque contrat. Il concentre ses critiques sur les conditions dans lesquelles ils auraient été examinés et conclus.



Des zones d’ombre qui fragiliseraient la cohésion

Pour Bamba Ba, l’opacité dénoncée ne constitue pas uniquement un problème administratif.



Elle affecterait également les relations entre les membres du Comité exécutif et fragiliserait la cohésion de la nouvelle équipe dirigeante.



Lorsque certaines décisions importantes sont prises sans discussion collective, estime-t-il, les commissions et les responsables élus se retrouvent dans l’impossibilité d’exercer pleinement leurs responsabilités.



Une révision immédiate demandée

Face à cette situation, le président de la Commission marketing a demandé une révision immédiate des accords concernés.



Cette démarche devrait, selon lui, permettre de clarifier leur contenu, leurs conditions d’adoption et leur intérêt pour la Fédération sénégalaise de football.



Bamba Ba a également exhorté Abdoulaye Fall à rétablir ce qu’il qualifie d’« orthodoxie administrative ».



Rendre les commissions réellement opérationnelles

Le dirigeant réclame enfin que les différentes commissions de la Fédération soient rendues pleinement opérationnelles.



Il estime que leur existence ne doit pas être simplement formelle. Elles doivent disposer des informations et des moyens nécessaires pour intervenir dans les dossiers correspondant à leurs missions.

