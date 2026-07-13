Limogeage de Pape Thiaw : Moussa Mbaye membre du COMEX accuse la FSF d’en faire le bouc émissaire de la débâcle

Moussa Mbaye, membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, approuve le départ de Pape Thiaw au regard des résultats enregistrés. Il rejette toutefois la manière dont le dossier a été présenté. Dans une déclaration rapportée par L’Observateur, il dénonce un rapport unilatéral, regrette que le sélectionneur n’ait pas été entendu et appelle les responsables fédéraux à assumer leur propre part dans l’échec.


Limogeage de Pape Thiaw : Moussa Mbaye membre du COMEX accuse la FSF d’en faire le bouc émissaire de la débâcle
Un soutien au limogeage fondé sur les résultats
 
Moussa Mbaye ne cherche pas à exonérer Pape Thiaw de ses insuffisances sportives.
 
Le membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football estime que le sélectionneur n’a pas été à la hauteur des attentes. Il cite notamment les deux défaites enregistrées et la manière dont l’équipe les a subies.
 
Il évoque les problèmes de préparation ainsi que la débâcle face à la Belgique. Sur la base de ces éléments, il se dit d’accord avec la décision de mettre fin aux fonctions du sélectionneur.
 
Sa divergence avec la direction fédérale ne porte donc pas sur la nécessité de tirer les conséquences sportives de l’échec, mais sur la méthode employée pour justifier et présenter cette décision.
 
Un rapport à charge vivement contesté
 
Selon Moussa Mbaye, le président de la Fédération a présenté un rapport entièrement à charge contre Pape Thiaw.
 
Ce document aurait exposé dans les moindres détails des échanges privés entre le président de l’instance et le sélectionneur. Le membre du Comex considère que cette manière de procéder pose un problème de principe.
 
Il rappelle que les membres du Comité exécutif disposent d’un droit à l’information et à la transparence. Or, selon lui, les éléments exposés publiquement ne reflètent pas l’intégralité de la situation.
 
Il accuse le président de la Fédération d’avoir occulté l’essentiel pour se concentrer sur ses relations personnelles avec Pape Thiaw, dans le but de légitimer son éviction.
 
Pape Thiaw n’aurait pas pu présenter sa version
 
Moussa Mbaye regrette que le principal intéressé n’ait pas été placé en situation de répondre aux accusations formulées contre lui.
 
Selon la déclaration rapportée par L’Observateur, Pape Thiaw n’aurait pas pu se justifier ni être entendu au préalable.
 
Le responsable fédéral estime que tout mis en cause doit disposer d’un droit de réponse, y compris lorsqu’une décision sportive paraît justifiée par les résultats.
 
Il s’oppose donc à un limogeage exclusivement fondé sur un rapport unilatéral produit par la Fédération.
 
« Les résultats suffisaient amplement »
 
Pour Moussa Mbaye, la Fédération n’avait pas besoin de dévoiler des échanges privés ou d’ajouter des accusations personnelles afin de justifier le départ de Pape Thiaw.
 
Les performances de l’équipe, les deux défaites et les conditions de l’élimination constituaient, selon lui, des motifs suffisants.
 
« Si le limogeage est motivé par les résultats, cela suffit amplement », soutient-il en substance. Il juge inutile d’alourdir le dossier par des éléments susceptibles de porter atteinte à l’image du technicien.
 
Cette position traduit une volonté de distinguer l’évaluation sportive de la mise en cause personnelle.
 
Un sélectionneur célébré quelques mois auparavant
 
Moussa Mbaye rappelle que la Fédération et les acteurs du football avaient parcouru le Sénégal aux côtés de Pape Thiaw.
 
Le sélectionneur avait été célébré et décoré dans plusieurs localités. Il avait bénéficié d’un soutien important après les succès précédemment obtenus.
 
Dans ces conditions, le membre du Comex estime qu’il est injuste de jeter aujourd’hui tout l’opprobre sur lui.
 
Le contraste entre les hommages d’hier et la charge actuelle est au centre de sa critique. Pour Moussa Mbaye, la responsabilité collective ne peut disparaître au moment de l’échec.
 
La Fédération appelée à reconnaître ses propres erreurs
 
Le responsable fédéral affirme que la FSF porte elle aussi une part de responsabilité dans la débâcle.
 
Il reproche à l’instance de refuser de l’assumer et de préférer transformer Pape Thiaw en bouc émissaire.
 
La préparation, l’encadrement administratif, les décisions du Comité exécutif et les conditions générales de fonctionnement de l’équipe nationale doivent, selon lui, être intégrés dans l’évaluation.
 
La responsabilité du sélectionneur existe, mais elle ne saurait résumer à elle seule toutes les causes de l’échec.
 
Une évaluation encore en cours
 
Moussa Mbaye souligne que le travail d’évaluation n’est pas terminé.
 
Il appelle donc à la prudence et demande que toutes les responsabilités soient établies avant de tirer des conclusions définitives.
 
Les différentes composantes de la Fédération devront, selon lui, examiner leurs décisions, leurs erreurs et leurs éventuelles défaillances.
 
L’objectif doit être de comprendre la totalité de la chaîne ayant conduit à l’échec, plutôt que de concentrer l’attention sur un seul homme.
 
« Il est temps de nous regarder honnêtement dans un miroir »
 
Le membre du Comité exécutif conclut par un appel à l’introspection.
 
Il invite les responsables de la Fédération à se regarder honnêtement dans un miroir et à reconnaître leur part de vérité.
 
Pour lui, Pape Thiaw ne peut être l’unique responsable de la débâcle. La crise doit conduire à une remise en question collective et non à la désignation commode d’un seul coupable.
 
Cette voix dissidente au sein du Comex confirme l’existence de désaccords profonds sur la gestion de l’après-élimination et sur la manière dont la Fédération entend solder le dossier du sélectionneur.
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Lundi 13 Juillet 2026
Dakaractu



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