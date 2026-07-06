Thiaroye-sur-Mer : dénoncé par ses voisins, le lutteur Coly Faye 2 arrêté avec sept autres individus… son combat contre Petit Lô menacé

Une opération déclenchée par les riverains



D’après L’Observateur, tout est parti de plaintes des habitants de Touba-Thiaroye. Les riverains accusaient le lutteur Coly Faye 2 et son entourage d’avoir transformé sa maison en lieu de rassemblement suspect.



Face à ce climat jugé inquiétant, les habitants ont alerté la gendarmerie. Une opération a alors été menée samedi, après une série de filatures et de recoupements.



La gendarmerie intervient avec l’appui de la LGI



La brigade de Thiaroye a dépêché ses hommes sur les lieux, avec l’appui d’éléments de la Légion de gendarmerie d’intervention. L’opération a pris de court le lutteur et les personnes présentes sur place.



Selon le journal, une perquisition a été effectuée. Les gendarmes y auraient découvert une faible quantité de chanvre indien ainsi que des résidus. Ces éléments ont conduit à l’interpellation du lutteur et de sept autres individus.



Les proches du lutteur se mobilisent



L’arrestation de Coly Faye 2 a rapidement attiré du monde à la brigade de Thiaroye. Promoteurs de lutte, lutteurs et proches du lutteur se sont déplacés pour s’enquérir de sa situation et lui témoigner leur soutien.



Cette mobilisation témoigne de la notoriété du lutteur, dont le combat contre Petit Lô était programmé pour le dimanche suivant à l’Arène nationale.



Un combat désormais compromis



L’Observateur indique que Coly Faye 2 et les sept autres personnes arrêtées devaient être présentés au parquet pour détention et usage de chanvre indien.



Selon l’entourage du lutteur, cité par le journal, Coly Faye 2 aurait simplement été entouré de personnes profitant de sa popularité. Mais son arrestation compromet sérieusement son combat contre Petit Lô. Le report ou l’annulation du face-à-face apparaît désormais très probable.