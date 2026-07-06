Basket : les « Lions » terminent le premier tour en patron et filent vers la suite

Une qualification déjà acquise, mais un message fort envoyé



Le Sénégal n’avait plus rien à prouver sur le plan comptable, mais les « Lions » ont tenu à terminer le premier tour avec sérieux. Selon L’Observateur, l’équipe nationale masculine de basket a bouclé cette phase avec une victoire convaincante face à Madagascar.



Cette performance confirme la solidité retrouvée du groupe sénégalais. Après une première fenêtre marquée par une défaite contre la Côte d’Ivoire, les hommes de Ngagne Desagana Diop ont su rectifier le tir et imposer leur rythme.



Une réaction collective après un départ compliqué



L’Observateur rappelle que le Sénégal avait connu un début de campagne difficile. La défaite initiale contre la Côte d’Ivoire avait laissé des traces, mais les « Lions » ont progressivement retrouvé leurs repères.



Le groupe a ensuite enchaîné des résultats positifs, avec notamment des victoires contre la République démocratique du Congo et Madagascar. Cette montée en régime a permis au Sénégal de franchir la barre symbolique des 100 points à deux reprises, preuve d’une efficacité offensive retrouvée.



Une défense plus agressive et une équipe plus compacte



Au-delà de l’attaque, c’est surtout l’équilibre collectif qui ressort de cette première phase. L’Observateur souligne une meilleure protection du cercle, une défense plus agressive et une volonté plus marquée dans les duels.



Face à Madagascar, les Sénégalais ont rapidement pris le contrôle du match. Leur intensité, leur domination physique et leur capacité à accélérer ont fait la différence. Les « Lions » ont imposé un tempo soutenu et n’ont pas laissé leur adversaire espérer un retour.



Le Sénégal se projette vers le second tour



Avec cette qualification, le Sénégal poursuit son chemin vers le Mondial FIBA 2027. L’Observateur indique que les « Lions » retrouveront d’autres adversaires africains lors de la prochaine phase, avec l’objectif de rester dans la course pour une place à la Coupe du monde.



Le défi sera désormais de maintenir cette dynamique. Les prochains matchs s’annoncent plus exigeants, mais cette première phase réussie donne au Sénégal de solides raisons d’y croire.