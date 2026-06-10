Mondial-2026 : "Je serai là à la prochaine Coupe du monde", assure l'arbitre somalien refoulé des Etats-Unis

"Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030, a assuré Omar Artan mercredi à la foule venue l'accueillir à l'aéroport de Mogadiscio, quelques jours après avoir été refoulé des Etats-Unis où il devait officier comme arbitre du Mondial-2026.



Plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'aérodrome Adan Adde pour soutenir M. Artan, qui a été refoulé samedi des Etats-Unis et dont la Fifa a ensuite annoncé qu'il n'officierait pas à la Coupe du monde qui démarre jeudi.



"Malgré ce qui m'est arrivé, je ne suis pas découragé", leur a-t-il lancé. "Nous avons notre pays, la Somalie, et ce drapeau, dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous devons défendre son honneur, rester fidèles à nos responsabilités et poursuivre nos efforts pour servir notre nation avec fierté."



La Somalie a réagi avec indignation à la triste aventure vécue par M. Artan, pourtant désignée meilleur arbitre africain l'an dernier.



Mardi, le gouvernement somalien a défendu son "intégrité", tandis que l'opposition critiquait abondamment l'administration du président Donald Trump, qui a lui-même multiplié les assauts verbaux contre la Somalie - il l'a notamment qualifié de "pays pourri" -, et la Fifa pour n'avoir pas soutenu son arbitre.



M. Artan doit apparaître mercredi après-midi en tant qu'invité d'honneur dans un stade de Mogadiscio où se déroule d'un match de football entre deux équipes somaliennes.



Omar Artan a été refoulé samedi à son arrivée à l'aéroport international de Miami (Floride).



Un responsable du Département d'Etat américain a déclaré mardi soir à l'AFP que l'arbitre était "lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes", ce qui "rendait le voyageur inéligible à l'entrée" sur le sol américain.



Dans un entretien téléphonique accordé mardi au New York Times depuis Istanbul, où il a été renvoyé, l'arbitre somalien, de 34 ans, a indiqué qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été interdit d'entrée sur le territoire des Etats-Unis.



"J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa", at-il noté, faisant partie de sa déception. "Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde."



Omar Artan a raconté avoir été intégré pendant 11 heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures puis embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul.

