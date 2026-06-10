Mondial-2026 : "Je serai là à la prochaine Coupe du monde", assure l'arbitre somalien refoulé des Etats-Unis

"Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030, a assuré Omar Artan mercredi à la foule venue l'accueillir à l'aéroport de Mogadiscio, quelques jours après avoir été refoulé des Etats-Unis où il devait officier comme arbitre du Mondial-2026.
Plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'aérodrome Adan Adde pour soutenir M. Artan, qui a été refoulé samedi des Etats-Unis et dont la Fifa a ensuite annoncé qu'il n'officierait pas à la Coupe du monde qui démarre jeudi.
"Malgré ce qui m'est arrivé, je ne suis pas découragé", leur a-t-il lancé. "Nous avons notre pays, la Somalie, et ce drapeau, dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous devons défendre son honneur, rester fidèles à nos responsabilités et poursuivre nos efforts pour servir notre nation avec fierté."
La Somalie a réagi avec indignation à la triste aventure vécue par M. Artan, pourtant désignée meilleur arbitre africain l'an dernier.
Mardi, le gouvernement somalien a défendu son "intégrité", tandis que l'opposition critiquait abondamment l'administration du président Donald Trump, qui a lui-même multiplié les assauts verbaux contre la Somalie - il l'a notamment qualifié de "pays pourri" -, et la Fifa pour n'avoir pas soutenu son arbitre.
M. Artan doit apparaître mercredi après-midi en tant qu'invité d'honneur dans un stade de Mogadiscio où se déroule d'un match de football entre deux équipes somaliennes.
Omar Artan a été refoulé samedi à son arrivée à l'aéroport international de Miami (Floride).
Un responsable du Département d'Etat américain a déclaré mardi soir à l'AFP que l'arbitre était "lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes", ce qui "rendait le voyageur inéligible à l'entrée" sur le sol américain.
Dans un entretien téléphonique accordé mardi au New York Times depuis Istanbul, où il a été renvoyé, l'arbitre somalien, de 34 ans, a indiqué qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été interdit d'entrée sur le territoire des Etats-Unis.
"J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa", at-il noté, faisant partie de sa déception. "Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde."
Omar Artan a raconté avoir été intégré pendant 11 heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures puis embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul.
Titulaire du statut Fifa depuis 2018, M. Artan, qui officie dans le championnat somalien, était le premier arbitre somalien retenu pour une phase finale de Coupe du monde.
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