Mondial 2026 / Contrôle de sécurité sur le tarmac : La FSF recadre les faits et écarte toute polémique

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu à mettre les points sur les i après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant des joueurs et membres du staff des Lions de la Téranga soumis à un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport américain, suscitant interrogations et commentaires.







Dans un communiqué publié ce 09 juin 2026 depuis San Antonio, la FSF précise que ce contrôle ne s’est pas déroulé à l’arrivée de la délégation à San Antonio, comme certaines informations erronées le laissaient entendre, mais bien avant le départ, à l’aéroport de Raleigh, le dimanche 07 juin 2026.







La Fédération explique que dans le cadre de l’organisation logistique du déplacement, le bus transportant l’équipe a quitté directement l’hôtel pour rejoindre le tarmac, permettant aux joueurs et au staff d’effectuer l’ensemble des formalités de sécurité et de police au pied de l’avion, sans passer par les zones habituelles de l’aérogare. Une procédure visant à optimiser le temps de déplacement et à faciliter l’embarquement sur le vol privé à destination de San Antonio.







La FSF tient à rassurer que la procédure s’est déroulée dans le strict respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur, sans aucun incident signalé. L’ensemble de la délégation est arrivé à destination dans d’excellentes conditions.

