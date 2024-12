Mohammed Ould Ghazouani rend hommage aux tirailleurs, héros oubliés et victimes de la traîtrise

Le discours de Son Excellence Mohammed Ould Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, rend hommage aux tirailleurs sénégalais, ces héros tombés pour la liberté, la justice et la dignité. Ces hommes ont traversé des océans et affronté des conditions de combat extrêmes sur des terres étrangères, loin de chez eux, pour défendre une cause qui n’était pas la leur. Leur bravoure, leur sacrifice et leur sang versé ont marqué l’histoire de notre lutte commune. Malheureusement, à leur retour, ils furent trahis par ceux qu'ils avaient servi, un destin tragique culminant le 1er décembre 1944, une date gravée dans les mémoires.





Ce massacre symbolise l'injustice et la violence que les Africains ont subies tout au long de l'histoire coloniale, un douloureux rappel des violations des droits fondamentaux. Toutefois, le sacrifice des tirailleurs sénégalais n'a pas été vain. Leur mémoire est désormais honorée et la vérité, avec le temps, triomphe. Le Président Ould Ghazouani exprime sa profonde reconnaissance à ce sacrifice et rend un hommage particulier au peuple sénégalais pour sa lutte continue pour la vérité et la justice. Ce moment solennel est une victoire de la dignité humaine, un rappel puissant que la mémoire des ancêtres doit être préservée pour inspirer les générations futures.