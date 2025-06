Modou Diop Diaobé et deux de ses agents déférés après un différend avec la police

L'affaire opposant "Modou Diop Diaobé contre la police de Ndamatou" fait déjà grand bruit sur les réseaux sociaux. L'homme, qui dirige la nouvelle police municipale de Touba, s'est retrouvé au cœur d'une altercation avec les forces de l'ordre. Hier, lui et deux de ses collaborateurs ont eu un échange houleux avec des policiers, ce qui a conduit à leur placement en garde à vue. Après des rumeurs de libération, Modou Diop Diaobé a confirmé à DakarActu ce vendredi, à 12h50, qu'il était en cours de déferrement.



Son message, envoyé depuis le véhicule de police, disait : « Je suis dans le véhicule de la police et je suis en train d’être déféré avec 02 de mes éléments. »



La version des faits de Modou Diop Diaobé



Réfrutant les accusations portées à son encontre, Modou Diop Diaobé insiste sur la légitimité de ses actions. Il souligne agir avec l'appui d'un nombre conséquent d'autorités municipales et du Trésor public.



« Après avoir tenu une réunion regroupant le capitaine Ngom, le payeur, le maire de Touba, le directeur administratif et financier ainsi que moi-même, il a été convenu que nous avions les prérogatives — mentionnées dans une note officielle — de procéder, le 10 de chaque mois, à un contrôle des véhicules afin de collecter les droits de stationnement (3 000 F par véhicule). Nous collaborons avec la police en fonction de leurs secteurs, et c'est moi qui les contacte personnellement à titre de rappel. Les pièces des contrevenants sont toujours récupérées puis remises aux forces de l'ordre », explique-t-il.



Selon lui, le protocole aurait été "oublié" par le commandant de Ndamatou, ce qui aurait généré un malentendu.



« À Talli Bou Bess, il n'y avait pas de policier. Nous avons intercepté quatre véhicules, les avons contrôlés et immobilisés car les conducteurs n'avaient pas payé les droits. À son arrivée sur les lieux, un agent de police a interpellé l'un de mes hommes et l'a brutalement introduit dans son véhicule. J'ai immédiatement informé le commissaire divisionnaire. Une fois arrivé à Ndamatou, celui-ci m'a apostrophé avant de procéder à mon arrestation. Nous avons été entendus mais avons refusé de signer nos PV », poursuit Modou Diop Diaobé.



Accusations et suite de l'affaire



Si Modou Diop Diaobé affirme n'avoir adopté aucun comportement désobligeant, la police, de son côté, l'accuse d'avoir proféré des menaces, outragé un agent, et d'autres infractions.



L'affaire suit son cours et devrait connaître de nouveaux développements.