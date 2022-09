Modernisation et gestion des marchés au Sénégal : l’État présente un projet pharaonique.

Dans le souci de réactualiser les marchés sur toute l’étendue du territoire national, le ministère du commerce sous la houlette du PROMOGEM et de sa coordonnatrice Madame Yaye Fatou Diagne, a présenté un projet de modernisation des marchés du Sénégal lors de l’ouverture d’un atelier. Présidé par Momar Ndao, représentant du ministre du commerce et en présence de plusieurs maires, des investisseurs privés, des directeurs de banques et de commerçants, cet atelier était l'occasion pour le PROGEM de présenter aux acteurs les ambitions de l’État pour les marchés à travers une maquette.

Ce projet du PROMOGEM qui est né en 2018 fait suite à un constat de la recrudescence des incendies au niveau des marchés. Selon la coordinatrice du PROMOGEM, Madame Yaye Fatou Diagne, « ce projet vise l’ensemble des marchés du Sénégal ». Actuellement pour la première phase de ce projet ambitieux, 17 marchés sont ciblés un peu partout au Sénégal.