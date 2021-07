Modernisation de l’agriculture : 5 milliards de FCfa en matériel agricole au profit de 100 producteurs.

L’ère est à la mécanisation de l’agriculture sénégalaise. En acte concret, 5.000.200.000 F ont été mobilisés par l’État du Sénégal pour booster le secteur de l’agriculture. La Délégation de l’entrepreneuriat rapide pour les jeunes et des femmes en terme de financements a joué grandement à la réalisation de ce projet.



En effet, sa perspicacité est louée par la président de la République, Macky Sall. Ce dernier a présidé ce mercredi la cérémonie de remise de matériel agricole aux 100 bénéficiaires venus des 14 régions du Sénégal.



129 tracteurs et 67 motoculteurs remis des mains du chef de l’État aux producteurs agricoles pour les pousser vers la mécanisation du secteur agricole pour plus de production.



Une motivation selon ces producteurs agricoles qui sont prêts à relever le défi de l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2035.