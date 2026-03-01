Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel)


Lors de la 11ᵉ édition de la conférence religieuse des femmes du GIE Sope Nabi de Sara dans la commune de Kaolack, le parrain, Moussa Fall, par ailleurs président de l’Alliance pour la promotion du développement local (APRODEL), est revenu sur l'actualité du pays notamment sur l’affaire des homosexuels qui défraie la chronique.
 
Selon lui, pour éradiquer le phénomène des homosexuels au Sénégal, ''il faut que le gouvernement criminalise purement et simplement l’homosexualité quelles que soient les conséquences. Il faut qu’ils prennent leur responsabilité. Il ne suffit pas de durcir, il faut criminaliser tout simplement et passer à autre chose. C'est quelque chose à combattre, donc il faut mettre les instruments pour le combattre'', a-t-il martelé tout en rappelant que l'actuel régime a été élu sur la promesse de rupture et de souveraineté. 
 
''Ce régime prônait le souverainisme. Il ne faut pas qu'il soit un simple slogan. Il faut que cela soit une réalité. Qu'ils arrêtent ce double jeu et criminaliser l'homosexualité pour libérer les Sénégalais [...]. On ne peut pas prendre deux positions sur l'affaire des homosexuels. Ce combat doit être dépassé'', a ajouté le leader de l'Aprodel.
 
Revenant sur les difficultés rencontrées par les paysans en cette campagne arachidière, Moussa Fall reste catégorique. ''La campagne arachidière ne doit pas être une crise perpétuelle. De 1960 à nos jours, le Sénégal est toujours dans ces problèmes d'achat et de vente des graines d'arachide [...]. Si l'Etat n'est pas capable d'aider ces pauvres paysans, cela veut dire qu'ils auront échoué leur mission. Il faut arrêter la démagogie, il faut qu'ils arrêtent le populisme et s'occupent des problèmes des populations[...]. Je nai plus d'espoir en ce régime...'', a-t-il lancé.
 
 
Rappelons que la conférence des femmes du GIE Sop Nabi a été animée par le conférencier, Serigne Abdourahmane Gaye, en présence de personnalités religieuses, politiques et coutumières de la région de Kaolack.
 
 
Dimanche 1 Mars 2026
Moussa Fall



