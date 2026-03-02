Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy

Le prix du gaz européen a bondi de plus de 50% lundi après l'annonce par la compagnie énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, de l'arrêt de sa production de GNL à la suite d'une attaque de drones iraniens.



Vers 12H55 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en hausse de plus de 48% à 47,320 euros le mégawattheure, après avoir atteint son plus haut niveau depuis février 2025, à 47,700 euros par mégawattheure (+52,38%). Il reste encore très loin des niveaux atteints en 2022 au début de la guerre en Ukraine, où il avait dépassé les 300 euros.