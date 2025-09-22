Mobile money au Sénégal : Une taxe qui fait débat

Le gouvernement sénégalais a récemment introduit une nouvelle taxe sur les transactions de mobile money, suscitant des réactions mitigées parmi les vendeurs et les usagers. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du Plan de Redressement économique et social (PRES) visant à augmenter les recettes fiscales de l'État.
Au marché de Sandaga, certains Sénégalais estiment que cette taxe est une bonne chose pour renforcer les finances publiques et financer des projets de développement économique et social. D'autres, en revanche, pensent que ce n'est pas la bonne solution, soulignant que les Sénégalais n'ont pas suffisamment d'argent pour supporter cette charge supplémentaire. Ils craignent que cela freine l'inclusion financière et décourage l'utilisation des services financiers mobiles.
