Mise en accusation d’anciens ministres : L’APR dénonce « un projet funeste d’une politique de vengeance »

En conférence de presse ce vendredi, l’Alliance pour la République (APR) s’est insurgée contre la mise en accusation d’anciens ministres, notamment Moustapha Diop, Ismaïla Madior Fall, Ndèye Saly Diop Dieng, Aïssatou Sophie Gladima et Mansour Faye. Selon le porte-parole Seydou Guèye, « c’est une entreprise visant à salir le nom et l’image de l’ancien président Macky Sall dans la mémoire collective ».



En effet, dénonce le parti de Macky Sall, « cette mise en accusation actée par l’Assemblée nationale est une cabale orchestrée par une majorité mécanique qui n’a pour objectif que de prononcer la sentence de leur culpabilité définitive avant l’étape judiciaire de la Haute Cour de Justice ».



L’Alliance pour la République exprime sa solidarité à tous les anciens ministres mis en cause ainsi qu’à tous les détenus politiques et condamne cette chronique annoncée d’un procès éminemment politique.