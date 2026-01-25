Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut"

L'ex-président américain Barack Obama a qualifié dimanche la mort d'Alex Pretti, un infirmier américain tué par des agents fédéraux la veille à Minneapolis, de "tragédie déchirante" et a appelé à un "sursaut" face aux "attaques" perpétrées contre les valeurs fondamentales des Etats-Unis.
"Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice, de protéger nos libertés fondamentales, et de faire rendre des comptes à notre gouvernement", écrit le démocrate dans un communiqué où il critique en outre l'administration Trump, "empressée de faire escalader la situation".
"Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice, de protéger nos libertés fondamentales, et de faire rendre des comptes à notre gouvernement", écrit le démocrate dans un communiqué où il critique en outre l'administration Trump, "empressée de faire escalader la situation".
Autres articles
-
Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine
-
Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf)
-
Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional
-
Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés
-
Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)