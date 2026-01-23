Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall".

En prélude à l'inauguration ce samedi 24 janvier 2026 du marché au poisson de Thiès, l'ex députée Maïmouna Sène a tenu à se prononcer sur la réalisation de ce joyau au profit des mareyeurs et des poissonneuses de Thiès.

Selon elle, cette belle infrastructure est un projet de l'ancien régime, avec à sa tête l'ancien président Macky Sall, qui l'a construit au profit des acteurs dudit secteur.

Poursuivant, elle ajoute que les acteurs qui avaient en amont plaidé pour la réalisation de ce projet sont aujourd'hui pour la plupart écartés. " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall[...]. Ces acteurs n'ont pas été impliqués lors de la réunion préparatoire", a-t-elle regretté. À l'en croire, si l'on doit rendre hommage à quelqu'un pour l'aboutissement de ce projet, cela ne devrait être que le président Macky Sall, lui, qui a aidé à la réalisation de ce joyau...