Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal

Le groupe Africar vient d’enrichir l’écosystème automobile sénégalais avec le lancement de Koto.sn, une plateforme inédite dédiée à la comparaison des prix des véhicules neufs. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la transformation numérique du secteur automobile au Sénégal.







Dès son lancement le 12 janvier 2026, Koto.sn référence les tarifs de 24 marques automobiles présentes sur le marché sénégalais, couvrant plus de 114 modèles de véhicules neufs. Parmi les constructeurs répertoriés figurent Suzuki, Hyundai, Peugeot, Foton, Renault, Ford, Tata, Jeep et Chery. L’objectif affiché est de permettre aux automobilistes, entreprises et institutions de comparer en toute transparence les prix pratiqués par les différents concessionnaires, toutes marques confondues.







Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans la stratégie globale d’Africar Group au Sénégal, qui dispose déjà d’une présence établie à travers plusieurs services complémentaires. Le groupe opère notamment Gaaraas.com, site historique de petites annonces automobiles depuis 2016, AUTO24.sn pour les véhicules d’occasion certifiés, et AutoMag.sn, plateforme d’actualités du secteur.







« Avec Koto.sn, nous apportons au Sénégal une plateforme totalement indépendante qui permet aux automobilistes d’accéder à une information claire et structurée sur les prix des véhicules neufs”, explique Amadou Falilou Tall, Country Manager d’AUTO24.sn Sénégal. Il ajoute que l’ambition est de faire de Koto.sn “la référence pour tous les acheteurs : particuliers, entreprises, flottes ou administrations ».







Le lancement de Koto.sn fait suite à l’acquisition en 2025 de Koto.ci, décrit comme le plus grand comparateur automobile neuf en Côte d’Ivoire. Fort de cette expérience ivoirienne, Africar Group transpose désormais ce modèle au Sénégal.







La plateforme, entièrement gratuite, permet aux utilisateurs de rechercher des modèles spécifiques, comparer les prix selon différents critères (marque, motorisation, version), consulter des fiches techniques détaillées et suivre les évolutions tarifaires. Les utilisateurs peuvent également être mis en relation avec les concessionnaires officiels. Soutenu par le groupe Stellantis, AUTO24.africa, la filiale d’Africar Group, est présente dans cinq pays africains : Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et Rwanda. Le groupe revendique plusieurs millions de visiteurs annuels sur ses différentes plateformes à travers le continent.

