Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau

En prélude au Magal de Porokhane prévu le 29 janvier, une délégation de Flex'Eau s'est rendue hier dans la cité religieuse pour apporter la contribution de ladite société. « Flex’Eau, depuis son installation dans les régions de Kaolack et Kaffrine, a toujours accompagné les foyers religieux dans ce genre d’événement. Raison pour laquelle, nous sommes venus aujourd’hui pour apporter notre contribution au marabout. Le groupe a offert des dons, des nattes de prière, des lave-mains pour contribuer au respect des normes hygiéniques, mais aussi une tonne de riz et quelques packs d’eau », a déclaré Maïmouna Faye, responsable sociale et environnementale de Flex’Eau.

Selon elle, la société s’est mobilisée pour garantir un approvisionnement correct en eau durant toute la période du Magal. « Quand on dit Magal, on dit besoin en eau important. Raison pour laquelle, nous sommes prêts à accompagner la population pour assurer une distribution correcte en eau mais également comme on a l’habitude de le faire, offrir aux abonnés résidents dans la ville de Porokhane au moins 10 jours de gratuité en eau. En plus, nous avons réalisé 50 branchements sociaux », a ajouté Maïmouna Faye.

Pour Abdoul Ahad Mar, représentant de Flex’Eau dans le département de Nioro et responsable de la maintenance dans la région de Kaolack à Porokhane, « nous avons 4 forages fonctionnels avec des débits respectifs de 70 m³, 69, 58 et 71 m³. On a automatisé tous les forages et solarisé 3 forages, excepté celui de F1 pour un problème d'espace (…). Nous avons déployé des équipes de maintenance, de plomberie et d’électromécanique, qui sont sur les lieux depuis l’annonce de la date du Magal.

En ce qui concerne les compteurs intelligents et les factures, « c’est un compteur intelligent qui a une durée de vie de 10 ans et normé. Depuis que nous l’avons installé ici à Porokhane, on n’a jamais eu de problème avec les abonnés par rapport à la fiabilité du compteur. Nous avons mis en place un système de paiement. Maintenant, on paye les factures via les nouveaux moyens de paiement comme les transferts d’argent », a conclu la responsable sociale et environnementale de Flex’Eau..