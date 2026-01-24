Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau


En prélude au Magal de Porokhane prévu le 29 janvier, une délégation de Flex'Eau s'est rendue hier dans la cité religieuse pour apporter la contribution de ladite société. « Flex’Eau, depuis son installation dans les régions de Kaolack et Kaffrine, a toujours accompagné les foyers religieux dans ce genre d’événement. Raison pour laquelle, nous sommes venus aujourd’hui pour apporter notre contribution au marabout. Le groupe a offert des dons, des nattes de prière, des lave-mains pour contribuer au respect des normes hygiéniques, mais aussi une tonne de riz et quelques packs d’eau », a déclaré Maïmouna Faye, responsable sociale et environnementale de Flex’Eau.
 
Selon elle, la société s’est mobilisée pour garantir un approvisionnement correct en eau durant toute la période du Magal. « Quand on dit Magal, on dit besoin en eau important. Raison pour laquelle, nous sommes prêts à accompagner la population pour assurer une distribution correcte en eau mais également comme on a l’habitude de le faire, offrir aux abonnés résidents dans la ville de Porokhane au moins 10 jours de gratuité en eau. En plus, nous avons réalisé 50 branchements sociaux », a ajouté Maïmouna Faye.
 
Pour Abdoul Ahad Mar, représentant de Flex’Eau dans le département de Nioro et responsable de la maintenance dans la région de Kaolack à Porokhane, « nous avons 4 forages fonctionnels avec des débits respectifs de 70 m³, 69, 58 et 71 m³. On a automatisé tous les forages et solarisé 3 forages, excepté celui de F1 pour un problème d'espace (…). Nous avons déployé des équipes de maintenance, de plomberie et d’électromécanique, qui sont sur les lieux depuis l’annonce de la date du Magal.
 
En ce qui concerne les compteurs intelligents et les factures, « c’est un compteur intelligent qui a une durée de vie de 10 ans et normé. Depuis que nous l’avons installé ici à Porokhane, on n’a jamais eu de problème avec les abonnés par rapport à la fiabilité du compteur. Nous avons mis en place un système de paiement. Maintenant, on paye les factures via les nouveaux moyens de paiement comme les transferts d’argent », a conclu la responsable sociale et environnementale de Flex’Eau..
 
 
Rappelons que la délégation de Flex’Eau a été reçue par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, président du comité d'organisation du Magal, dédié à Sokhna Diarra Bousso, vénérée mère de Serigne Touba.
Autres articles
Samedi 24 Janvier 2026
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)

Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla) - 24/01/2026

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais - 24/01/2026

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa - 24/01/2026

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor - 24/01/2026

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive - 24/01/2026

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes - 24/01/2026

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique - 23/01/2026

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla )

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla ) - 23/01/2026

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs - 23/01/2026

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS - 24/01/2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026 - 23/01/2026

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien - 23/01/2026

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place:

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall". - 23/01/2026

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte - 23/01/2026

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal - 23/01/2026

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu - 23/01/2026

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort - 23/01/2026

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger - 23/01/2026

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

RSS Syndication