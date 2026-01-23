TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance





À l'origine, cette affaire oppose le mis en cause à Amadou Wagne qui lui avait confié des portes, grilles et fenêtres que Pape Diop n'a pas restitué après plusieurs mises en demeure. Des faits reconnus par le prévenu qui a également avoué ses torts et présenté ses excuses. La partie civile a réclamé 490 mille francs cfa. Séance tenante, Me El Hadj Basse a remis un acompte de 200 mille francs cfa à Amadou Wagne.







« Vous avez devant vous un prévenu de bonne foi qui a préféré dire la vérité. Je me suis déplacé jusqu'ici pour demander la clémence. C'est un parent, et la famille est en train de se réunir pour résoudre l'affaire. Nous versons tout de suite 200 mille francs et nous nous engageons à restituer le reste. Humblement, nous présentons nos excuses », a dit Me Basse.







Le procureur Farba Niowi Ngom ayant requis l'application de la loi, le tribunal a statué sur le champ en condamnant Pape Diop à trois mois assortis de sursis et à payer à Amadou Wagne les 290 mille FCFA restants.

