Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Le député Babacar Ndiaye du groupe parlementaire Pastef a annoncé ses ambitions municipales ce dimanche lors d’un rassemblement dans la commune de Pikine. Le parlementaire a déclaré sa candidature à la candidature à la mairie de Pikine en vue des élections locales prévues en 2027. L’annonce a été faite devant les militants et sympathisants du parti au pouvoir.







Babacar Ndiaye rejoint ainsi la liste des prétendants qui souhaitent briguer la mairie de cette collectivité territoriale stratégique de la banlieue dakaroise. Sa déclaration marque le coup d’envoi officieux de la course à la succession de l’actuel maire de Pikine. Il devra toutefois attendre la validation de son leader Ousmane Sonko.







Les ambitions affichées par le député Pastef s’inscrivent dans la dynamique de son parti, qui cherche à consolider son ancrage local après sa percée nationale. La bataille pour le contrôle des mairies de la banlieue dakaroise s’annonce déjà intense pour le scrutin de 2027 , notamment dans la banlieue Dakaroise.

