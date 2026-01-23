Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »





Le moment pour adresser directement au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, également Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, ses félicitations pour ses efforts pour une justice indépendante. Le Bâtonnier a salué avec insistance « le souci constant du Chef de l’État d’incarner l’État et de renforcer les valeurs qui fondent la nation sénégalaise ».







Plus significatif encore, Me Aly Fall a qualifié l’engagement présidentiel pour une justice indépendante de « tournant historique ». « Vous avez compris que la République forme un bloc indivisible qui ne peut souffrir du délitement de ses institutions », a-t-il déclaré, soulignant que le Président Diomaye incarne « ce qui nous unit tous : le Sénégal et son idéal de justice ».



Le Bâtonnier n’a pas manqué de mettre en lumière les actions concrètes du nouveau régime en faveur de l’appareil judiciaire. Il a notamment évoqué « la promotion de l’indépendance effective de la magistrature, le renforcement des moyens alloués à l’appareil judiciaire », ainsi que la volonté affirmée du Président de faire de la justice « un pilier central de la transformation systémique » du pays. Selon Me Aly Fall, cette audience solennelle représente bien plus qu’une simple formalité administrative. « C’est un instant important d’échange et de dialogue entre acteurs de la justice sur des questions majeures touchant à la vie de la cité », a-t-il expliqué,







S’adressant ensuite à la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et Vice-présidente du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Bâtonnier a salué son écoute attentive des acteurs judiciaires et son engagement pour « un service public de la justice de qualité ». Me Aly Fall a réaffirmé la disponibilité totale du Barreau du Sénégal à accompagner les autorités dans leur mission de renforcement d’une « justice forte, crédible et indépendante ».







Enfin, le Bâtonnier a rendu hommage au Premier Président de la Cour Suprême, louant la « sérénité » qui caractérise le fonctionnement de la plus haute juridiction du pays sous sa direction.

