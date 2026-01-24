Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

En prélude à la journée internationale de la Douane prévue le 26 janvier prochain, la subdivision régionale des Douanes de Kaolack a procédé ce samedi à l'incinération des produits prohibés et impropres à la consommation et des billets noirs communément appelés faux billets d’une valeur de 6,9 milliards de FCFA. Il s’agit entre autres de chanvre indien d’un poids estimé à 1 tonne 871 kilogrammes, en plus de 6 tonnes de médicaments frauduleux, ainsi qu’une importante quantité de tabac, évaluée à 871 kilogrammes, de la drogue de synthèse (ecstasy) et des billets noirs dont la valeur est estimée à 4 milliards 900 millions FCFA.
La cérémonie d'incinération qui a eu lieu au dépotoir situé sur la route de Ndiaffate, a été présidée par le Gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt. Ce dernier a saisi l’occasion pour inviter les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour assurer leur protection...
Autres articles
-
Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)
-
Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau
-
Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais
-
Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa
-
Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor