Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés


En prélude à la journée internationale de la Douane prévue le 26 janvier prochain, la subdivision régionale des Douanes de Kaolack a procédé ce samedi à l'incinération des produits prohibés et impropres à la consommation et des billets noirs communément appelés faux billets d’une valeur de 6,9 milliards de FCFA. Il s’agit entre autres de chanvre indien d’un poids estimé à 1 tonne 871 kilogrammes, en plus de 6 tonnes de médicaments frauduleux, ainsi qu’une importante quantité de tabac, évaluée à 871 kilogrammes, de la drogue de synthèse (ecstasy) et des billets noirs dont la valeur est estimée à 4 milliards 900 millions FCFA.
 
La cérémonie d'incinération qui a eu lieu au dépotoir situé sur la route de Ndiaffate, a été présidée par le Gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt. Ce dernier a saisi l’occasion pour inviter les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour assurer leur protection...
 
 
Samedi 24 Janvier 2026
Fallou Galass Sylla



