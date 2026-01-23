Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

La cérémonie de levée de corps du soldat de première classe Cheikh Manga, du bataillon de blindés, décédé en République Centrafricaine dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), s’est tenue ce vendredi 23 janvier à l’Hôpital principal de Dakar.



Selon une note publiée par la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA) sur ses plateformes digitales, la cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre des Forces armées, dans une atmosphère empreinte de recueillement et de profonde tristesse.



De nombreuses autorités militaires, ainsi que des parents et proches du défunt, ont pris part à cet hommage rendu à un soldat tombé en mission au service de la paix internationale.



À titre posthume, le soldat Cheikh Manga a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Lion. La distinction lui a été solennellement remise par le Général d’armée (2S) Birame Diop, ministre des Forces armées, en reconnaissance de son engagement, de son courage et de son sens du devoir.

