Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Lors de la cérémonie de décoration et de présentation des vœux de Nouvel An, le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a rendu hommage aux agents méritants et dévoilé les priorités stratégiques du département pour l’année en cours.



Dans son allocution, Abdourahmane Sarr a salué le parcours exemplaire des agents décorés, dont l’engagement « force le respect et constitue une source d’inspiration ». Ces distinctions, a-t-il souligné, ne représentent pas seulement une reconnaissance individuelle, mais adressent un message fort à l’ensemble du personnel sur la valeur du travail bien fait.

Une pensée particulière a été parallèlement adressée aux retraités, dont l’héritage « demeure vivant et continue d’éclairer nos choix et nos actions », ainsi qu’aux collaborateurs disparus au cours de l’année écoulée.



Cette occasion a permis au ministre de rapprocher le rôle central de son département dans l’architecture institutionnelle nationale avec plusieurs réalisations majeures. L’accompagnement des ministères sectoriels dans l’élaboration de leurs politiques a permis d’aligner les actions gouvernementales sur la Stratégie nationale de développement 2025-2029. Par ailleurs, ajoute t-il, « la constitution d’une banque de projets représentant plus de 3.300 milliards de FCFA offre désormais à l’État un outil stratégique pour accélérer les investissements à fort impact. De même que le suivi de plus de 200 projets financés sur ressources extérieures témoignant d’une mobilisation efficace des financements internationaux. »



Pour l’année qui débute, le Ministre de l’économie a défini une feuille de route articulée autour de plusieurs axes prioritaires. L’établissement d’un cadre macroéconomique viable, soutenu par une stratégie d’endettement maîtrisée, doit permettre de reconstituer progressivement des marges budgétaires. L’amélioration de l’efficience de la dépense publique, le renforcement de la production statistique et le développement de mécanismes innovants de financement, notamment via les partenariats public-privé, figurent parmi les objectifs prioritaires.



Un accent particulier sera mis sur l’accompagnement du secteur privé et l’amélioration de l’accès au financement pour les PME et PMI, avec le déploiement de centres d’affaires au niveau des pôles territoires. « Cette ambition repose avant tout sur l’engagement des femmes et des hommes qui font vivre notre ministère au quotidien », a insisté Abdourahmane Sarr qui rassure de la valorisation du capital humain qui demeure au cœur de son action.