Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais


Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais
L’affaire des supporters sénégalais arrêtés au Maroc en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations continue de susciter interrogations et controverses. Derrière les rumeurs, les interprétations hâtives et les « légendes » savamment entretenues, Libération révèle les dessous d’un dossier bien plus complexe qu’il n’y paraît.
 
Selon Libération, le tribunal de Rabat a finalement renvoyé au 29 janvier prochain le procès des dix supporters sénégalais interpellés à l’issue de la finale de la CAN. Ils sont poursuivis pour des faits de « vandalisme et violences sur les forces de l’ordre », des accusations que les intéressés contestent formellement. Jusqu’à ce vendredi, un flou total entourait la suite réservée à leur demande de liberté provisoire sous caution, introduite par leurs avocats. Une incertitude d’autant plus grande que la date du procès coïncide avec une grève annoncée des avocats marocains, ce qui pourrait encore retarder la procédure.
 
D’après les informations de Libération, au cœur de ce dossier se trouve un élément déterminant : un problème de communication. L’un des avocats de la défense, Me Patrick Kabou, apporte une version des faits radicalement différente de celle qui circule. « Ils n’ont jamais eu l’intention d’envahir la pelouse. Ils étaient collés à la grille et il y a eu un énorme mouvement de protestation derrière eux. Pour ne pas se faire écraser, ils ont franchi la grille », explique l’avocat.
 
Toujours selon ce dernier, la situation a dégénéré lorsque les supporters ont tenté de faire comprendre aux forces de l’ordre qu’ils avaient agi par instinct de survie. « Malheureusement, l’un des supporters a reçu un coup. Il a voulu demander pourquoi il était frappé, avant d’en recevoir un autre. Il a alors riposté, d’autant plus que son interlocuteur s’était emparé d’une chaise », poursuit Me Kabou dans les colonnes de Libération. Pour la défense, l’incident est né d’un malentendu linguistique : les supporters s’exprimaient en wolof, tandis que les forces de l’ordre parlaient arabe, rendant toute explication immédiate impossible.
 
Le journal dénonce par ailleurs des informations « orientées » ayant circulé autour de l’arrestation supposée d’un ressortissant algérien aux côtés des supporters sénégalais. Libération précise que s’il est bien d’origine algérienne, Lyece Mouri est un citoyen né le 26 mars 1998 à Paris, dans le 6ᵉ arrondissement. Il aurait été interpellé bien après la fin du match, alors qu’il célébrait simplement la victoire en compagnie de supporters sénégalais.
Autres articles
Samedi 24 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa - 24/01/2026

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor - 24/01/2026

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive - 24/01/2026

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes - 24/01/2026

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique - 23/01/2026

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla )

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla ) - 23/01/2026

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs - 23/01/2026

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS - 24/01/2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026 - 23/01/2026

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien - 23/01/2026

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place:

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall". - 23/01/2026

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte - 23/01/2026

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal - 23/01/2026

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu - 23/01/2026

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort - 23/01/2026

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger - 23/01/2026

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais - 22/01/2026

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée » - 22/01/2026

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants... - 22/01/2026

RSS Syndication