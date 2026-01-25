Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 25 janvier 2026, aux environs de 13 heures, sur l’autoroute à péage, à hauteur de Keur Ndiaye Lo. Le drame a impliqué un camion porte-conteneur et un véhicule de transport léger clandestin, communément appelé « Allo Dakar ».



Le bilan provisoire fait état de cinq (5) morts et de deux blessés, dont un dans un état grave, selon les informations recueillies. Les passagers du véhicule « Allo Dakar » figurent parmi les principales victimes.



D’après des témoignages, le camion aurait vu son conteneur se détacher en pleine circulation, avant de s’écraser sur le véhicule particulier, provoquant un choc d’une extrême violence.



Alertés, les services de secours et les forces de sécurité se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage et évacuer les victimes vers les structures sanitaires.



Le chauffeur du camion a été interpellé et placé en garde à vue, tandis qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.



