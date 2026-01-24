Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa


Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa
À Pikine, les gérants de points de transfert d’argent poussent enfin un soupir de soulagement. Selon L’Observateur, la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur-Massar a mis fin aux agissements de M. Sarr, un faussaire devenu la terreur des opérateurs de transfert dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur-Massar. Grâce à un stratagème bien rodé, l’homme aurait réussi à « blanchir » la somme colossale de 4,558 millions de francs Cfa en écoulant de faux billets contre de l’argent authentique.
 
D’après L’Observateur, M. Sarr avait mis en place un modus operandi aussi simple qu’efficace. Chaque jour, il enfourchait sa moto Beverly, un sac rempli de faux billets sur le dos, et sillonnait méthodiquement la banlieue dakaroise selon un agenda précis. En début de semaine, il ciblait les points de transfert d’argent de Pikine, en milieu de semaine ceux de Guédiawaye, et le week-end, il se rabattait sur Keur-Massar. Dans chaque zone, il repérait les agences les plus fréquentées afin de profiter de l’affluence.
 
Le procédé était toujours le même : effectuer un dépôt d’argent en y glissant des faux billets, puis se rendre aussitôt dans un autre point de transfert pour retirer la même somme, cette fois en vrais billets. Une mécanique parfaitement huilée qui lui a permis, au fil des jours, de recycler des coupures falsifiées et d’empocher plusieurs millions de francs Cfa, rapporte L’Observateur.
 
Les victimes, les gérants des points de transfert d’argent, ne découvraient la supercherie qu’en fin de journée, au moment de faire les comptes. Contraints de combler les manques sur leurs propres fonds, ils ont néanmoins décidé de réagir. Grâce à leurs réseaux internes et à des groupes WhatsApp, l’alerte est lancée. La Sonatel, par l’intermédiaire de laquelle toutes les opérations frauduleuses avaient été effectuées via son application, est saisie et transmet une plainte officielle à la Brigade de recherches de Keur-Massar.
 
Saisis du dossier, les gendarmes, sous la conduite de l’adjudant-chef Abdou Aziz Gningue, se lancent alors dans une traque minutieuse. Les numéros utilisés par l’escroc sont passés au crible, tandis que des agents de renseignement infiltrent le milieu des faussaires. Cette stratégie finit par porter ses fruits : M. Sarr est identifié et localisé à Pikine-Icotaf, précise L’Observateur.
 
Le mercredi 21 janvier 2026, les gendarmes surprennent le suspect à son domicile. Pris de court alors qu’il se reposait dans sa chambre, il n’oppose aucune résistance. La fouille des lieux se révèle particulièrement édifiante. Les enquêteurs mettent la main sur 3,5 millions de francs Cfa en vrais billets, huit cartes nationales d’identité appartenant à d’autres personnes, utilisées pour souscrire à des numéros de téléphone Orange, plusieurs puces téléphoniques, quatre téléphones portables ainsi qu’un faux billet de 5 000 francs Cfa.
 
Entendu par les enquêteurs, M. Sarr reconnaît les faits. Il est placé en garde à vue à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur-Massar. L’enquête se poursuit afin de mettre la main sur ses éventuels complices, actuellement activement recherchés, conclut L’Observateur.
 
Samedi 24 Janvier 2026
