Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

En prélude à la journée internationale de la Douane prévue le 26 janvier prochain, sous le thème : “une douane qui protège la société”, la direction régionale des douanes du Nord a déroulé plusieurs activités ce jeudi, notamment une levée des couleurs suivi d’un cours sur les missions et l’activité de l’administration douanière qui s'est tenu, au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis (ex-Faidherbe).
Une communication faite par le lieutenant Cheikh Ibra Faye, chef du bureau des douanes de Matam, qui a présenté le cours, en présence des chefs des trois bureaux et des trois subdivisions du Nord. Ce dernier est revenu largement sur les missions fiscales, économiques et sécuritaires de la douane.
Un cours magistral qui a été présenté devant de nombreux élèves qui n'ont pas manqué de poser plusieurs questions relatives au fonctionnement de la douane. Ce fut un moment d'échanges et de communion entre les soldats de l'économie et les jeunes qui visiblement étaient très surpris de la qualité de travail que mène la douane sénégalaise.
Cependant, le colonel Ahmadou Thioye, directeur régional des douanes du Nord, a souligné que le choix porté sur les élèves est justifié, car « les élèves constituent d’excellents leviers pour toucher nos cibles, qui sont les populations ». Selon lui, il était important de permettre au public de connaître le travail des agents de la douane.
Venu représenter l’inspecteur d’académie de Saint-Louis, Monsieur Mafal Der par ailleurs secrétaire général de l'académie, a salué l’implication des jeunes dans la sensibilisation pour préserver l’économie nationale. Il a plaidé pour la multiplication de cette sensibilisation dans tous les établissements de Saint-Louis.
Toutefois, dans la même dynamique, la direction régionale de la douane du Nord sous la conduite du gouverneur de la région Saint-Louis en présence du parquet et d'autres autorités militaires, a procédé ce vendredi à l'incinération des produits prohibés et impropres à la consommation. Ainsi, pour une valeur de 384 millions de francs CFA composé de cigarettes, du chanvre indien, de faux billets et beaucoup d'autres produits alimentaires impropres à la consommation, ont été incinéré à la décharge de Gandon.
Face à la presse, le gouverneur Al Assane Sall n'a pas manqué de “magnifier l'excellent travail mené par les forces de défense et de sécurité notamment la douane, la gendarmerie et l'armée qui, dans une synergie d'action ont permis d'atteindre ces objectifs”...
Autres articles
-
Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites
-
Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire
-
TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance
-
Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats
-
Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »