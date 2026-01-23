Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Une communication faite par le lieutenant Cheikh Ibra Faye, chef du bureau des douanes de Matam, qui a présenté le cours, en présence des chefs des trois bureaux et des trois subdivisions du Nord. Ce dernier est revenu largement sur les missions fiscales, économiques et sécuritaires de la douane.

Un cours magistral qui a été présenté devant de nombreux élèves qui n'ont pas manqué de poser plusieurs questions relatives au fonctionnement de la douane. Ce fut un moment d'échanges et de communion entre les soldats de l'économie et les jeunes qui visiblement étaient très surpris de la qualité de travail que mène la douane sénégalaise.



Cependant, le colonel Ahmadou Thioye, directeur régional des douanes du Nord, a souligné que le choix porté sur les élèves est justifié, car « les élèves constituent d’excellents leviers pour toucher nos cibles, qui sont les populations ». Selon lui, il était important de permettre au public de connaître le travail des agents de la douane.