L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique
Depuis quelques semaines, le paysage urbain de la capitale sénégalaise est le théâtre d’une démonstration de force symbolique. Le média d’État russe Russia Today (RT) s'affiche désormais en grand sur les axes stratégiques de Dakar, marquant une nouvelle étape de l'influence russe au Sénégal.
L’apparition massive de ces panneaux publicitaires ne doit rien au hasard. Elle intervient dans un contexte de reconfiguration diplomatique majeure pour le pays. Alors que les relations avec certains partenaires historiques connaissent des crispations, Moscou saisit l'opportunité pour occuper le terrain informationnel.

Ce déploiement coïncide, par ailleurs, avec un durcissement de la politique migratoire des États-Unis, illustré par des restrictions de visas touchant plusieurs pays, dont le Sénégal. Pour la Russie, les voyants sont au vert : le sentiment de défiance croissant vis-à-vis des politiques occidentales offre un terreau fertile pour capter l'attention de l'opinion publique sénégalaise.

Après avoir consolidé sa présence dans les pays de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) et en Centrafrique, la Russie projette désormais son « soft power » vers la façade atlantique. Pour une partie de la population et certains observateurs, cette percée médiatique est vue comme une alternative nécessaire à l'omniprésence historique des médias français et occidentaux. Le pouvoir à Dakar pourrait y voir un levier de diversification de ses partenariats, permettant de briser le monopole informationnel traditionnel et d'offrir une plateforme aux discours multipolaires prônés par Moscou.

Cependant, cet intérêt soudain pour le public sénégalais suscite des réserves. Des experts sollicités par Dakaractu soulignent la complexité de cette intrusion médiatique, qu'ils qualifient d'arme à double tranchant. Si l'ouverture au monde est essentielle, elle impose une vigilance accrue de la part des autorités régulatrices.

« L'État doit être très regardant face à ce regain d'intérêt. Il ne s'agit pas de fermer les portes, mais de veiller aux enjeux de sécurité nationale et à la stabilité du débat public », prévient un analyste.

L'enjeu pour le Sénégal est désormais de gérer cette nouvelle influence sans devenir le terrain d'une guerre de propagande étrangère, tout en préservant sa souveraineté informationnelle dans un environnement régional déjà instable.
