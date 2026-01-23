Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

L’avocat Me Patrick Kabou a donné des nouvelles des ressortissants sénégalais arrêtés au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations à Rabat.



Dans une publication, Me Kabou révèle que l’audience prévue le 29 janvier se heurte à un obstacle majeur : le mouvement de grève des avocats locaux. « Concernant nos compatriotes détenus lors de la finale de la CAN à Rabat, une audience du 29 janvier se heurte à une réalité déjà exposée par les confrères, à savoir la grève des avocats locaux », a-t-il indiqué.



Selon l’avocat, cette situation complique la procédure en cours et constitue l’un des éléments ayant motivé le dépôt d’une demande de liberté provisoire en faveur des personnes détenues. « Un élément motivant, entre autres, la demande de liberté provisoire introduite pour nos compatriotes », précise-t-il.



Me Patrick Kabou souligne toutefois que, jusqu’à l’heure de la publication de sa note, aucun retour de la juridiction marocaine ne permet de se prononcer sur l’issue réservée à cette demande. Il assure par ailleurs que la mission d’aide et d’assistance aux ressortissants sénégalais se poursuit, en collaboration avec la représentation diplomatique du Sénégal sur place.

