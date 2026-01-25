Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional


La disponibilité et l'utilisation des statistiques sensibles au genre, désagrégées au niveau territorial, constituent un levier essentiel pour orienter la planification locale, améliorer le ciblage des politiques publiques et renforcer le suivi-évaluation des actions de développement et de résilience climatique. C'est ce qui a motivé l'organisation d'un forum régional qui a réuni tous les acteurs autour de la question.

“Les statistiques de genre doivent être prises en compte dans l’élaboration des politiques publiques pour évaluer précisément l’impact des budgets et  projets destinés aux femmes et aux hommes,” a déclaré ce jeudi, El Hadj Abdoul Aziz Ndao, responsable du suivi évaluation à la Direction nationale de l’équité et du genre du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.
‘’Les statistiques de genre occupent une place importante dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) ’’, a dit M. Ndao.

Venu participer au forum régional de dialogue entre producteurs et utilisateurs de statistiques sensibles au genre, Monsieur Ndao estime “qu‘on ne peut pas faire des politiques publiques sans pour autant avoir des valeurs probantes’’.
‘’Ce sont ces évidences là qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions qui aident les autorités à matérialiser les réalisations’’, a-t-il ajouté.
El Hadj Abdoul Aziz Ndao, a indiqué que ce forum est organisé chaque année en collaboration avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

’’Mais, avec le lancement de la nouvelle vision Sénégal 2050, il y a une territorialisation des politiques publiques’’, a-t-il précisé.
Selon lui, les statistiques de genre sont des données extrêmement importantes, raison pour laquelle il a été recommandé de décentraliser ce forum-là et faire en sorte que les spécificités de chaque région soient prises en compte’’.
L’adjointe au gouverneur de Saint-Louis en charge du développement, Khoudia Lèye Diouf, s’est félicitée de l’organisation de ce forum régional sur les statistiques de genre et invite les différents acteurs à s'approprier des recommandations qui sortiront de ces deux jours d'échanges.
 
 
Dimanche 25 Janvier 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



