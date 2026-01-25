Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

La disponibilité et l'utilisation des statistiques sensibles au genre, désagrégées au niveau territorial, constituent un levier essentiel pour orienter la planification locale, améliorer le ciblage des politiques publiques et renforcer le suivi-évaluation des actions de développement et de résilience climatique. C'est ce qui a motivé l'organisation d'un forum régional qui a réuni tous les acteurs autour de la question.



“Les statistiques de genre doivent être prises en compte dans l’élaboration des politiques publiques pour évaluer précisément l’impact des budgets et projets destinés aux femmes et aux hommes,” a déclaré ce jeudi, El Hadj Abdoul Aziz Ndao, responsable du suivi évaluation à la Direction nationale de l’équité et du genre du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.

‘’Les statistiques de genre occupent une place importante dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) ’’, a dit M. Ndao.



Venu participer au forum régional de dialogue entre producteurs et utilisateurs de statistiques sensibles au genre, Monsieur Ndao estime “qu‘on ne peut pas faire des politiques publiques sans pour autant avoir des valeurs probantes’’.

‘’Ce sont ces évidences là qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions qui aident les autorités à matérialiser les réalisations’’, a-t-il ajouté.

El Hadj Abdoul Aziz Ndao, a indiqué que ce forum est organisé chaque année en collaboration avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).