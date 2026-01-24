Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS


Le Docteur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a présidé la cérémonie de remise de clés de 40 camions de vidange à l'Association des Acteurs de l'Assainissement du Sénégal (AAAS) à la Station d'épuration de Camberène. Cette initiative vise à renforcer les capacités de l'AAAS dans la gestion des déchets liquides et à améliorer l'assainissement dans le pays.
 
La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), Seni Diéne, et de représentants de partenaires financiers. La BNDE, la DER et l'ONAS ont accompagné ce financement.
 
Dans son discours, le ministre a souligné l'importance de ce projet qui s'inscrit dans la politique du gouvernement de transformer le pays. Il a déclaré : "Ce projet est un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour améliorer l'assainissement dans notre pays."
 
Ibra Sow, président de l'AAAS, a salué cette initiative et remercié le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour cette remise de camions. Il a déclaré : "Nous sommes très heureux de recevoir ce lot de camions de vidange qui va nous permettre de renforcer nos capacités dans la gestion des déchets liquides et d'améliorer l'assainissement dans nos villes et campagnes."
 
Les 40 camions de vidange remis à l'AAAS permettront de renforcer les capacités de l'association dans la collecte et le traitement des déchets liquides, contribuant ainsi à l'amélioration de l'assainissement dans les villes et les campagnes.
 
Le ministre a également annoncé que d'autres projets sont en cours de réalisation pour améliorer l'assainissement au Sénégal, notamment la construction de stations de traitement des eaux usées et la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture. Il a souligné que l'assainissement est un secteur clé pour le développement du pays et que la transformation du Sénégal passe par la maîtrise de l'eau.
Autres articles
Samedi 24 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive - 24/01/2026

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes - 24/01/2026

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique - 23/01/2026

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla )

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla ) - 23/01/2026

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs - 23/01/2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026 - 23/01/2026

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien - 23/01/2026

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place:

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall". - 23/01/2026

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte - 23/01/2026

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal - 23/01/2026

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu - 23/01/2026

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort - 23/01/2026

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger - 23/01/2026

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais - 22/01/2026

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée » - 22/01/2026

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants... - 22/01/2026

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle - 22/01/2026

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain - 22/01/2026

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM - 22/01/2026

RSS Syndication