Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS

Le Docteur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a présidé la cérémonie de remise de clés de 40 camions de vidange à l'Association des Acteurs de l'Assainissement du Sénégal (AAAS) à la Station d'épuration de Camberène. Cette initiative vise à renforcer les capacités de l'AAAS dans la gestion des déchets liquides et à améliorer l'assainissement dans le pays.



La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), Seni Diéne, et de représentants de partenaires financiers. La BNDE, la DER et l'ONAS ont accompagné ce financement.



Dans son discours, le ministre a souligné l'importance de ce projet qui s'inscrit dans la politique du gouvernement de transformer le pays. Il a déclaré : "Ce projet est un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour améliorer l'assainissement dans notre pays."



Ibra Sow, président de l'AAAS, a salué cette initiative et remercié le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour cette remise de camions. Il a déclaré : "Nous sommes très heureux de recevoir ce lot de camions de vidange qui va nous permettre de renforcer nos capacités dans la gestion des déchets liquides et d'améliorer l'assainissement dans nos villes et campagnes."



Les 40 camions de vidange remis à l'AAAS permettront de renforcer les capacités de l'association dans la collecte et le traitement des déchets liquides, contribuant ainsi à l'amélioration de l'assainissement dans les villes et les campagnes.



Le ministre a également annoncé que d'autres projets sont en cours de réalisation pour améliorer l'assainissement au Sénégal, notamment la construction de stations de traitement des eaux usées et la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture. Il a souligné que l'assainissement est un secteur clé pour le développement du pays et que la transformation du Sénégal passe par la maîtrise de l'eau.