La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

Le bureau régional de la Ligue islamique mondiale à Dakar a organisé une cérémonie de lancement du programme de versement des allocations destinées aux orphelins sénégalais, pris en charge par la Ligue. Au total, 2.771 orphelins dans différentes localités du Sénégal bénéficieront de cette aide, qui s'élève à 1.161.819.480 FCFA.



Pour M. Abdallah Khalid Housseyni, Directeur général régional de la Ligue Islamique Mondiale/Sénégal, avec sa délégation, a déclaré : "La Ligue mondiale compte sur ses orphelins pour construire la société de demain. Nous fondons notre action sur le hadith du Prophète, qui a promis à ceux qui prennent en charge les orphelins qu'ils soient ses voisins au paradis." La Ligue islamique mondiale, à travers son bureau régional, a organisé cette cérémonie importante au profit des orphelins du Sénégal.



Le ministère de la famille et des solidarités, qui est également chargé de la promotion des droits et de la protection des enfants, a magnifié l'engagement de la Ligue islamique mondiale à soutenir les familles vulnérables. Pour M. Oumar Samb, conseiller technique du Ministère de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités, a salué ce geste et souligné qu'un protocole sera signé entre le ministère de la famille et de la solidarité et le bureau régional de la Ligue arabe. "C'est un partenariat extrêmement important pour lequel le ministère s'engage à mettre à la disposition du partenariat, l'ensemble des mécanismes qui travaillent sur ce volet de protection sociale", a-t-il déclaré.





Pour rappel, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de la Ligue islamique mondiale qui vise à soutenir les populations vulnérables, notamment les orphelins, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l'encadrement global.