Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf)

La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le Dr Fatou Diouf, a présidé ce samedi à Thiès la cérémonie d'inauguration du marché central au poisson de Thiès. Ledit marché est d’une superficie d'environ 3 200 m², qui polarise des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux.

Ses principales composantes sont : Deux (2) halles de vente au poisson (1 400 m²), un (1) complexe frigorifique, un (1) Bloc administratif, un (1) Bâtiment d’hébergement (R+2)".

"En inaugurant aujourd'hui le marché central au poisson de Thiès, nous posons un acte politique fort. Nous affirmons avec clarté et responsabilité que la pêche n'est pas un secteur marginal, mais un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire, l'emploi, la cohésion sociale et la dignité de nos territoires", a déclaré le Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'Économie maritime.

La réalisation du projet de construction du marché central au poisson de Thiès est ainsi estimée à 2.223.788.481 Fcfa. Au delà de ses composantes susnommées, il abrite d'autres installations connexes dont une mosquée, des toilettes publiques, un poste de garde, des kiosques, un château d’eau et un réseau intérieur, des Parkings, 1 Groupe électrogène d’urgence (250 KVA) etc...