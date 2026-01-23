Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat urbain de Saly-Portudal ont procédé, le 21 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné de trafic de chanvre indien, à l’issue d’une opération menée sur la base de renseignements précis.



Selon Dakaractu Mbour, les policiers ont été alertés d’une livraison imminente de drogue sur l’axe Nguékokh–Saly. Ils ont alors discrètement suivi le suspect, Abdoulaye Kane, domicilié à Nguékokh, jusqu’au croisement Saly–Vélingara, où il s’apprêtait à effectuer la transaction.



La vigilance des enquêteurs a permis de saisir 500 grammes de chanvre indien au moment de l’interpellation. Le mis en cause a été conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête.



Lors de son interrogatoire, Abdoulaye Kane a reconnu les faits. Il a déclaré avoir acheté la drogue auprès d’un individu identifié sous le nom de Kaw, pour la somme de 30 000 francs CFA, avant d’accepter d’en livrer une partie à un client. La transaction devait, selon ses déclarations, se dérouler dans un champ situé au Campement de Nguékokh.



Déjà connu des services judiciaires, le suspect a été déféré au Parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Thiès, via le Poste de police de Médina Fall, pour usage et trafic de drogue. La drogue saisie a été placée sous scellés et mise à la disposition du parquet pour la suite de la procédure.



Les investigations ont également permis d’établir qu’Abdoulaye Kane agissait pour le compte de son fournisseur, toujours en fuite. Les recherches se poursuivent activement pour interpeller ce dernier.

