Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Dans le cadre de la Journée internationale de la douane, les autorités régionales ont procédé à la destruction de produits prohibés d’une valeur estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Ce jeudi, à Ziguinchor, une cérémonie d’incinération a permis de détruire 5 tonnes de chanvre indien d’une contre-valeur de 500 millions de francs CFA, plus de 5 milliards en billets noirs ainsi que des médicaments défectueux.



Selon le Colonel Cheikh Diouf, Directeur régional des douanes du Sud, ces importantes saisies témoignent de « la vigilance et de la forte collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité, notamment la douane, la gendarmerie, l’armée, la police et les eaux et forêts ».



Cette opération s’inscrit dans la célébration de la Journée internationale de la douane et illustre l’engagement des autorités à faire barrage au trafic de stupéfiants dans la région. « Nous sommes dans une unité d’action, dans une synergie d’action pour faire face à la criminalité transnationale organisée », a déclaré le Colonel Diouf. Le phénomène de la drogue demeure une réalité préoccupante dans la zone sud. Au-delà des quantités incinérées, 386,5 kg de cocaïne d’une contre-valeur de 30,8 milliards de francs CFA ont été saisis et se trouvent actuellement au niveau du parquet financier pour des raisons de procédure.



Alseny Bangoura, Adjoint au Gouverneur de Ziguinchor, a salué le professionnalisme des acteurs impliqués dans cette opération, citant notamment la zone militaire numéro 5, la légion de gendarmerie de Ziguinchor, le commissariat central ainsi que l’inspection régionale des eaux et forêts. « Les importantes quantités de chanvre indien, de faux médicaments et de billets noirs que nous venons de détruire prouvent à suffisance les résultats de la subdivision des douanes, mais aussi la synergie des forces de défense et de sécurité », a-t-il indiqué.



L’Adjoint au Gouverneur a, par ailleurs, lancé un appel aux populations : « derrière chacun, nous ne pouvons pas mettre un policier, un gendarme ou un militaire, mais dans chaque quartier, il y a un chef de village, un délégué de quartier et un notable ». Il a invité ces autorités locales à dénoncer toute action suspecte pour permettre aux forces de l’ordre d’intervenir efficacement.



Face à l’ampleur du phénomène, le Directeur régional des douanes a annoncé un renforcement de la surveillance des frontières. « On va davantage mettre en place des stratégies qui nous permettront de stopper ce phénomène pour que les populations ne puissent pas avoir accès à cette drogue qui est nocive pour la santé publique et la quiétude des populations », a-t-il assuré.