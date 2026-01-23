Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lors de la cérémonie de passation de service à la tête de la Fédération Sénégalaise de Lutte, le nouveau président élu, Bira Sène, a livré un discours marqué par la reconnaissance et la fraternité à l’endroit de Malick Ngom. Revenant sur leur long compagnonnage, notamment à Kaolack, il a insisté sur la relation de confiance qui les lie depuis des années. « Malick m'a bien reçu, c’est mon frère. On a toujours eu confiance en lui et on l’a encouragé », a déclaré Bira Sène, saluant l’engagement et les valeurs de son prédécesseur.







Sans occulter les difficultés rencontrées durant la gestion du Comité National de Gestion (CNG), Bira Sène a tenu à reconnaître le travail accompli. Selon lui, les obstacles font partie de la gouvernance sportive, mais l’essentiel reste la capacité à tenir le cap. « Les difficultés auxquelles vous avez fait face, c’est normal, mais vous avez assuré », a-t-il affirmé, estimant que Malick Ngom a su « apporter quelque chose à la lutte ».







Dans un message adressé à l’ensemble des acteurs, y compris la presse, le président de la Fédération a appelé à la responsabilité et au respect des textes. Il a plaidé pour une information juste, sans excès ni volonté de nuire, tout en annonçant des doléances qui seront évoquées ultérieurement. Symbole de cette confiance assumée, Bira Sène a révélé avoir signé les documents de passation « sans même lire », convaincu de l’intégrité de son prédécesseur...

