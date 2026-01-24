Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)


Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)
Depuis mon départ de la tête de la municipalité en 2022, je me suis imposé une ligne de conduite stricte : le silence. Par respect pour l'institution et pour ne pas gêner l'action de mes successeurs, j'ai choisi de rester en retrait. Cependant, l'histoire a ses exigences et la vérité ses droits. Face aux polémiques actuelles entourant l'inauguration du nouveau marché central au poisson, il est de mon devoir de rétablir la chronologie des faits, non pour la gloire personnelle, mais pour la postérité et le respect dû aux Thiessois.
 
Une ambition née en 2014
 
Tout commence le 24 juillet 2014. Ce jour-là, alors que je suis élu Maire de la Ville de Thiès, je glisse une promesse à l'oreille du Préfet BALDÉ : le marché Sahm sera ma priorité absolue. Ce site était devenu une catastrophe écologique, une plaie béante au cœur de notre cité. Dès octobre 2014, après une concertation étroite avec les mareyeurs guidés par le doyen Pape GUEYE et feu Abdou DIAW, j'ai pris la décision difficile mais nécessaire de déguerpir ce site pour laisser place à une vision nouvelle.
 
 
Un projet gravé dans le marbre
 
Ce marché n'est pas une génération spontanée. Il est le fruit d'une planification rigoureuse.
Le 21 janvier 2016, le Conseil de Ville adoptait la délibération sur l'assiette foncière.
Le 5 mai 2018, en présence du Premier ministre Boun Abdallah DIONNE, nous rendions public le Plan de Développement de la Ville (PDV) et son Plan d'Investissement Prioritaire (PIP). Comme l'attestent les documents officiels de l'époque, la "Création d'un marché au poisson" figurait en bonne place parmi les 75 projets phares, chiffrés à plus de 78 milliards de FCFA.
 
La République en action
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, j'ai assumé ma responsabilité de Maire en allant chercher les moyens là où ils se trouvaient. J'ai sollicité le Président Macky Sall. Grâce à un plaidoyer républicain et constructif, nous avons obtenu l'intégration de ce projet dans les financements de l'État, via le Ministère des Pêches et l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM).
 
La victoire de Thiès
 
Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la construction d'une nation est une course de relais.
Ce projet a été rêvé et conçu par le Maire Talla SYLLA et son Conseil.
Il a été financé sur décision du Président Macky SALL.
Il a été mis en œuvre par le Ministre Alioune Ndoye et le DG de l'ANAM Achille GUEYE.
C'est avec ces derniers que le maire Babacar DIOP a porté la truelle pour la pose de la première pierre.
Et aujourd'hui, c'est le gouvernement actuel qui tiendra les ciseaux pour l'inauguration.
C'est cela, la continuité de l'État. C'est cela, le service public.
Peu importe qui coupe le ruban, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est que les braves femmes transformatrices, les mareyeurs et les populations de Thiès disposent enfin de cet outil de travail moderne et stratégique.
C'est ma part de vérité. Elle est factuelle, vérifiable et sereine.
Vive Thiès, vive le Sénégal.
 
Talla SYLLA
Ancien Maire de la Ville de Thiès.
 
Autres articles
Samedi 24 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau

Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau - 24/01/2026

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais - 24/01/2026

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa - 24/01/2026

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor - 24/01/2026

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive - 24/01/2026

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes - 24/01/2026

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique - 23/01/2026

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla )

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla ) - 23/01/2026

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs - 23/01/2026

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS - 24/01/2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026 - 23/01/2026

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien - 23/01/2026

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place:

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall". - 23/01/2026

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte - 23/01/2026

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal - 23/01/2026

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu - 23/01/2026

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort - 23/01/2026

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger - 23/01/2026

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

RSS Syndication