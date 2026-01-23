Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

La cellule de communication du député-maire Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom a annoncé, ce mercredi, la suspension temporaire de toutes ses visites, invoquant des raisons médicales.



Selon le communiqué de presse parvenu à la rédaction, cette décision fait suite à l’état de santé « particulièrement fragile » du député-maire et aux recommandations formelles de ses médecins traitants, appuyées par ses conseils juridiques. La mesure vise à préserver son intégrité physique et morale dans un contexte nécessitant « repos, sérénité et stabilité ». La cellule de communication précise qu’il s’agit d’une décision « exclusivement médicale et préventive » et souligne la rigueur du suivi sanitaire dont bénéficie l’élu.







Dans le communiqué, le député-maire adresse ses remerciements les plus sincères au peuple sénégalais, aux populations du Fouta et à la diaspora pour les innombrables témoignages de solidarité, de fidélité et d’affection manifestés depuis près de 11 mois.







Les visites observées à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, y compris au pavillon spécial, ont constitué selon les proches de Farba, « un soutien moral majeur » et une expression de l’attachement aux valeurs de dignité et de justice.

