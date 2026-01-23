Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites


Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

La cellule de communication du député-maire Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom a annoncé, ce mercredi, la suspension temporaire de toutes ses visites, invoquant des raisons médicales. 

Selon le communiqué de presse parvenu à la rédaction, cette décision fait suite à l’état de santé « particulièrement fragile » du député-maire et aux recommandations formelles de ses médecins traitants, appuyées par ses conseils juridiques. La mesure vise à préserver son intégrité physique et morale dans un contexte nécessitant « repos, sérénité et stabilité ». La cellule de communication précise qu’il s’agit d’une décision « exclusivement médicale et préventive » et souligne la rigueur du suivi sanitaire dont bénéficie l’élu. 

 

Dans le communiqué, le député-maire adresse ses remerciements les plus sincères au peuple sénégalais, aux populations du Fouta et à la diaspora pour les innombrables témoignages de solidarité, de fidélité et d’affection manifestés depuis près de 11 mois.

 

Les visites observées à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, y compris au pavillon spécial, ont constitué selon les proches de Farba, « un soutien moral majeur » et une expression de l’attachement aux valeurs de dignité et de justice.

 

 

La cellule de communication indique qu’une communication officielle ultérieure sera faite concernant toute évolution relative à l’état de santé du député-maire ou aux modalités de visites.

Autres articles
Vendredi 23 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal

Africar Group lance Koto.sn, premier comparateur de prix automobiles du Sénégal - 23/01/2026

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu

BRAS DE FER ENTRE VESTAS SÉNÉGAL ET LE FISC – Le tribunal sort la loupe et ordonne une expertise fiscale…Plus d’1,2 milliard FCFA en jeu - 23/01/2026

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort

WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort - 23/01/2026

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger

SÉDHIOU – Le potager de la surprise : un militaire découvre 45 sachets de chanvre dans son propre verger - 23/01/2026

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais - 22/01/2026

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée » - 22/01/2026

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants... - 22/01/2026

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle - 22/01/2026

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain - 22/01/2026

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM - 22/01/2026

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène - 22/01/2026

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État - 22/01/2026

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match »

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match » - 22/01/2026

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours - 22/01/2026

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali - 22/01/2026

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil - 22/01/2026

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance - 22/01/2026

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême - 22/01/2026

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch - 21/01/2026

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028 - 21/01/2026

RSS Syndication