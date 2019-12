Mines : De l’or d’une valeur de plus de 119 milliards extraits au Sénégal entre 2017 et 2018

L’exploitation minière a permis d’extraire, entre 2017 et 2018 une quantité de 5,25 tonnes d’or. Les cours mondiaux ayant oscillé pour le prix de chaque 311 grammes d’or, entre 13500 Usd (7 992 000 f) et 12000 Usd (7 104 000 F) ce sont des recettes qui varient entre 134 milliards 913 millions et 119 milliards 922 millions de nos francs qui ont été enregistrées. Mais, il faut dire que la production a connu une nette hausse, en période déterminée. Elle est passée de 7,25 tonnes en 2017 à 12,5 tonnes en 2018 avec l’entrée en production de la mine de Malo exploitée par la compagnie Petowal Mining Company (Pmc) sise à Kédougou, à côté de celle de Sabadola avec la société Sabodala Gold Operations (Sgo), aux commandes.



Le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), ce mardi 10 décembre 2010 a rendu public le contenu de son ‘’Rapport de conciliation de 2018’’. Ainsi, ce sont 111,9 milliards de F Cfa qui ont été générés comme revenus par le secteur minier. Rien que la taxe spéciale sur le ciment a permis de mobiliser des recettes de l’ordre de 14 milliards de F Cfa contre 10 milliards en 2017. En effet, la loi de finances pour l’année 2017 avait institué une nouvelle taxe à la charge des producteurs et importateurs de ciment. Dénommée taxe spéciale sur le ciment, elle est due au tarif de 3 francs par kilogramme de ciment. Ainsi Sococim, Ciments du Sahel et Dangote se trouvent en tête des plus gros contributeurs du secteur extractif avec respectivement 25 milliards de F Cfa, 20 milliards et 13 milliards de contribution en 2018.



Quant à la production de minerais lourds (zircon, ilménite, rutile, leucoxène) est passée de 478 248 tonnes en 2015 ; de 478 642 t (2016) puis 584 160 t (2017) et enfin à 610 112 t en 2018, combinée à une hausse des cours du zircon, d’où la contribution de 11 milliards de francs de Gco (Grande côte opérations) dont 3 milliards 797 millions 525 446 F payés au titre de la redevance minière. La production totale de zircon était de 93 569 t en 2018 et le cours moyen du zircon premium était de 1400 dollars Usd par tonne.



En revanche, le rapport 2018 a aussi indiqué une baisse des contributions des entreprises pétrolières qui passent de 19 milliards à 8,7 milliards. Une tendance que le document parcouru par Dakaractu explique par le fait que ledit ‘’secteur avait enregistré des paiements exceptionnels en 2017 avec la signature des contrats de Total (bonus de signature et financement de l’Inpg). Les projets sont en phase de développement ou de la recherche à l’exception de Fortesa qui produit du gaz dans le bloc de Diender’’.