Milan : un détraqué poignarde 5 personnes dont un joueur de football professionnel

Un Italien de 46 ans souffrant de problèmes mentaux a fait un massacre dans le centre commercial Milanofiori d'Assago, à Milan. Il s'est emparé d'un couteau posé à l'intérieur du supermarché Carrefour et a soudainement commencé à frapper des personnes au hasard, tuant un employé de 47 ans de la grande chaîne de distribution et blessant grièvement quatre autres personnes, dont le footballeur de Monza, Pablo Marí. Trois d'entre eux ont été transportés à l'hôpital en code rouge et le tableau clinique semble très grave.

Pour l'instant, les personnes concernées sont âgées de 28 à 81 ans. Les carabiniers du commandement provincial de Milan s'efforcent de reconstituer la dynamique, mais pour l'instant ils excluent qu'il puisse y avoir une matrice terroriste derrière le geste informe Corriere Milano.

Selon des sources proches du calcio de Monza, le défenseur Pablo Marí a été transporté en code rouge à Niguarda. Il serait encore conscient. Sont également présents à l'hôpital le directeur de Monza, Adriano Galliani, et l'entraîneur de Monza, Raffaele Palladino. Carrefour Italie a exprimé sa sympathie aux employés et aux clients impliqués dans l'attaque, ainsi qu'à leurs familles, et a fait savoir qu'un service de soutien psychologique a été activé pour toutes les personnes concernées.

L'homme, dont l'identité n’a pas été communiquée, se trouve dans les bureaux du poste de commandement provincial de Milan, Via della Moscova, où il continuerait à prononcer des phrases absurdes, conformément à son état de confusion évident. Furieux, il était sous traitement depuis un an pour une grave crise dépressive.