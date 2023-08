Migration clandestine à Fass Boye: L'État au banc des accusés

Suite à la disparition de plusieurs de leurs fils qui avaient emprunté la voie maritime pour se rendre à l'étranger, les habitants de Fass Boye pointent un doigt accusateur vers l'État du Sénégal. Pour ces derniers, la mer qui leur servait de ressources est pillée par des bateaux étrangers. Contraints de rentrer le plus souvent bredouilles, un des jeunes de Fass Boye explique que " c'est la raison pour laquelle nos frères empruntent, au péril de leur vie, la voie maritime". Aujourd'hui, les victimes se comptent à Fass Boye. "Des familles ont perdu deux à six de leurs fils". Très en colère, des jeunes ont saccagé et incendié beaucoup de biens appartenant à autrui. C'est sur ces entrefaites que plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et mis en garde à vue par les FDS. Cependant, les habitants de cette localité lancent un appel pour que ceux qui ont été arrêtés puissent tranquillement rentrer chez eux.