Microfinance : L’appel du ministre Victorine Ndeye aux partenaires pour des réponses adéquates et des solutions durables, face aux multiples défis de l’heure

C’est ce vendredi 27 janvier 2023 que le ministre de la Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire a rencontré ses partenaires pour mieux accompagner l’économie sociale et solidaire et de la microfinance. Ainsi, convaincue de l’importance du développement du secteur pour booster l’économie et faire face aux multiples enjeux de l’heure, madame la ministre a interpellé les partenaires.



« Les enjeux organisationnels et stratégiques actuels de notre secteur, … nous impose tous, d’adopter une démarche collégiale empreinte de solidarité, pour s’adapter à un contexte difficile et exigeant, afin d’apporter des réponses adéquates, des solutions durables, face aux multiples et importants défis qui se présentent » fait savoir la ministre.



C’est pourquoi, se basant sur les efforts enclenchés et les résultats enregistrés, elle dit « rester convaincue, que nous pourrions engager, à compter de ce jour, un dialogue permanent et constructif, à travers les axes d’interventions définis dans la lettre de politique sectorielle et la stratégie nationale de l‘inclusion financière... »