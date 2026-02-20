Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: le mouvement Thiès D'abord livre sa contribution citoyenne...


Dans le cadre de l'organisation de la fête de l'indépendance à Thiès, le mouvement Thiès D'abord, avec sa tête Me Habib Vitin, tient à livrer sa contribution citoyenne afin d’assurer une bonne organisation et une pleine réussite de la fête dans notre ville et ses communes. 
 
Le mouvement rappelle que la fête du 04 avril est organisée par l’Etat, notamment l’armée et le ministère de l’intérieur, mais que la mairie de la ville et les communes y jouent un rôle associé et complémentaire pour que cet événement soit pleinement réussi. Nous devons marcher ensemble, commencer ensemble et finir ensemble. La ville de Thiès ne peut pas avancer si la marie de ville et les communes marchent séparément. Le 4 avril est une fête nationale qui dépasse nos divergences locales. Notre ville a besoin d’unité entre la mairie de ville et les communes. Toutes les communes doivent être associées dans l’organisation des grands événements. La gouvernance moderne est inclusive. 
 
Le mouvement THIES D’ABORD répondra toujours présent à l’appel de la République, au-delà des considérations politiques parce que Thiès et le Sénégal passent avant les egos et les calculs.
 
Nos propositions, en complément de l’animation culturelle et artistique avant, pendant et après le défilé dans les trois communes et les quartiers, se résument comme suit : 1 – Avant le 04 : Mettre en place un Comité Local 04 avril inclusif Ville - Communes- Citoyens pour co-organiser le défilé par arrêté du Maire de la Ville.
 
Représentation de : Maire de la ville; Communes Nord, Est et Ouest; FDS (armée, police, gendarmerie); Société civile; Mouvements citoyens; Chefs de quartiers; Associations de jeunes et de femmes. 
 
Moyens de mise en œuvre: Arrêté municipal de création du comité; Réunions hebdomadaires de coordination; Secrétariat technique assurée par la marie ville
 
Objectifs: Renforcer l’unité local; partager les responsabilités; Créer une culture de gouvernance participative 
 
Financiers: 
 
- Budget de fonctionnement existant (rubrique : cérémonies, fêtes et relations publiques). 
- Contribution symbolique des communes
Appui du Gouverneur et de l’Etat (déconcentré)
 
2 – Avant le 04 avril - Lancer une semaine citoyenne de salubrité et d’embellissement de la ville (axes du défilé et des quartiers) par arrêté municipal "Semaine citoyenne de propriété".
 
Objectifs: Mobiliser la population; Donner un visage propre et digne à Thiès; Créer un sentiment de fierté collective
 
Description: Journées citoyennes; Peintures des trottoirs; Désherbages et enlèvement des déchets
 
Moyens de réalisation: 
 
- Mettre en place un service municipal technique et centralisé pour la logistique et les agents municipaux chargés de la propreté (camions municipaux, bennes à ordures, balais, gants, sacs).
- Mobilisation des services d’hygiènes
Services Eaux et Forêts
Implication les chefs de quartiers
Implication des ASC, écoles, associations, mouvements de jeunesses et religieux.
 
Financiers: 
 
- Budget salubrité déjà existant
Réaffectation partielle du budget communication
- Sponsoring entreprises locales (cimenteries industries, banques)
- Partenariat avec ONG environnementales 
 
3 – Avant – Pendant et Après le 04 avril – Valoriser l’économie locale et la jeunesse : Stands encadrés et foires citoyennes
 
Associer les artisans, les jeunes entrepreneurs, les restaurants et les commerçant locaux à l’avènement, à travers des stands encadrés, afin que le défilé génère des retombées économiques pour les populations. 
 
 
Objectifs : Créer de petits revenus; Montrer que la fête nationale profite aussi à l’économie local; Valoriser la jeunesse et l’initiative privée 
 
Description :
 
- Stands pour artisans, jeunes entrepreneurs, restaurateurs
- Foires citoyennes 
- Vente de produits locaux, artistiques et souvenirs de Thiès
 
Moyens de réalisation: Autorisations municipales temporaires d’occupation du domaine public; Sélection par les communes et les organisations de jeunes
 
Financiers: Redevances symboliques sur stands; Partenariat Chambre de commerce et chambre des métiers; Appui programmes jeunesse (Etat, FONGIP, DER)
 
Logistiques: Tentes; Stands modulaires; Badge vendeurs; Agent de sécurité pour encadrement
 
4 – Pendant le 04 avril – Prévoir un dispositif d’accueil sécurisé et inclusif pour les populations : zones pour les personnes âgées, les personnes vivant un handicap, les femmes enceintes, avec des points d’eau, d’ombre et de premiers secours.
 
Objectif: 
 
Humaniser l’évènement
 
Coordination avec : Sapeurs-pompiers
Croix-Rouge, service de santés, les agences de sécurité, les couts et éclaireurs, CVAV  et mouvements de jeunesses
 
Financiers: Budget municipal de sécurité et de protection civile; Appui du Ministère de l’Intérieur; partenariats privés (eau, tentes, chaises sponsorisées) 
 
Logistiques: Tentes, chaises, bâches; points d’eau; ambulances et brigades de jeunes volontaires
 
 
5 – Après le 04 avril – Initier l’opération "THIES PROPRE APRES LA FETE"
 
Eviter que la ville reste sale après le défilé et transformer la mobilisation en dynamique durable. 
 
Actions concrètes: journées spéciales de nettoyage pot-défilé (J+2); mobilisation des mêmes brigades citoyennes; évacuation des déchets du défilé etcurage rapide des caniveaux et axes principaux
 
6 – Après le 04 avril - Faire une évaluation publique et transparente
 de l’événement
 
Après le défilé, la mairie de la ville doit produire un rapport public sur l’organisation, les dépenses, les difficultés et les enseignements, afin d’améliorer les prochaines éditions et de renforcer la transparence envers les citoyens.
 
Objectifs: 
 
Reddition des comptes 
Culture de l’évaluation 
 
Moyens de réalisation: Service de planification de la mairie ville; commission municipale spéciale; cadres municipaux; observateurs citoyens, journalistes; publication sut site web et radios locales
 
Financiers: Budget communication
Aucun coût majeur (rapport interne)
 
7 – Après le 04 avril – Institutionaliser la Coordination Ville – Communes du 04 avril en mécanisme permanent
 
Actions: 
 
- Création d’une Conférence permanente des maires de Thiès
- Réunions Trimestrielles
- Agenda commun : salubrité, sécurité, marché, transport, assainissement, inondations
 
Moyens: Arrêté municipal; secrétariat technique léger; budget de fonctionnement existant  
 
Ces propositions peuvent être réalisées à coût maîtrisé, en mobilisant les budgets existants, les partenaires privés et volontariat citoyen. Le défilé du 4 avril peut devenir un moment de gouvernance moderne, d’unité locale et de retombées économiques, sans alourdir les finances publiques locales. La plupart de ces actions relèvent de la réaffectation budgétaire, de la coopération intercommunale, des partenariats publics-privés, et de la mobilisation citoyenne sans créer de charges nouvelles significatives.
