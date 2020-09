Meurtre d'Abdoulaye Baldé en Libye : La famille décide de porter plainte contre Amadou Bâ et Moïse Sarr.

La famille du Sénégalais tué en Libye compte porter plainte contre le ministre des Affaires Étrangères et le Secrétaire d'État Chargé des Sénégalais de l'Exterieur, en somme, l'État du Sénégal pour non assistance à un Sénégalais en difficulté à l'extérieur et négligence de la diplomatie. En conférence de presse, ce vendredi, la famille a dénoncé l'inhumation d'Abdoulaye Baldé en Libye. Selon Bambé Boiro après moult interpellations de la famille pour recevoir le corps, malheureusement, aucune autorité n'a réagi. Selon lui, ni l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie ni celui de l'Algérie, personne n'a pipé mot. " Pis, aucune autorité locale et politique de même que les fils de Kolda (Mame Boye Diao, le maire de Kolda Abdoulaye Baldé, et Bamol Baldé) n'ont défendu ou porté le combat.