Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.


Une enquête d’une extrême gravité secoue actuellement l’opinion publique. Derrière un profil Facebook et des gestes de générosité calculés, un réseau pédocriminel structuré aurait exploité plusieurs mineurs sénégalais. Selon les révélations du quotidien Libération, cette affaire met en cause le ressortissant français Pierre Robert, présenté comme le cerveau d’un système d’exploitation sexuelle impliquant des adolescents âgés de 14 à 17 ans.
 
Une stratégie de prédation sur les réseaux sociaux
 
D’après Libération, Pierre Robert utilisait une méthode d’approche particulièrement sournoise pour attirer ses victimes. Tout commençait par des discussions banales sur internet, notamment via Facebook. Peu à peu, le prédateur instaurait une relation de confiance avec les jeunes ciblés.
 
Pour consolider ce lien, il envoyait régulièrement de l’argent à ces adolescents, la plupart issus de milieux modestes. Cette générosité apparente n’avait qu’un objectif : créer une dépendance financière qui rendait les victimes vulnérables et plus faciles à manipuler.
 
Une fois la confiance installée, le piège se refermait.
 
Des mineurs plongés dans un véritable calvaire
Toujours selon Libération, plusieurs adolescents ont été entraînés dans un engrenage dramatique. Le jeune M.F. aurait été contraint de participer à des rapports sexuels filmés pour le compte du Français.
 
Un autre mineur, A.D., aurait également été victime de ce système. Après avoir été forcé à avoir des relations sexuelles avec Pierre Robert lui-même, il aurait ensuite été contraint d’avoir des rapports avec d’autres hommes. Ces rencontres se seraient déroulées à Dakar, mais également à Saly, dans une villa louée par le ressortissant français.
 
Le quotidien d’information indique également que W.D., âgé de seulement 14 ans, aurait lui aussi été manipulé et exploité par ce réseau.
 
Des rabatteurs locaux pour alimenter le réseau
 
L’enquête révèle également l’existence d’une logistique locale qui facilitait les agissements du réseau. Parmi les personnes arrêtées figure Babacar Diallo, qui aurait reconnu avoir été rémunéré pour recruter des enfants et les initier à l’homosexualité. Les victimes ciblées auraient parfois été très jeunes, certains enfants étant âgés de 5 à 10 ans, rapporte Libération.
 
Un autre suspect, Amath Lô, a été interpellé en possession de matériel informatique jugé compromettant par les enquêteurs.
 
Quatorze personnes écrouées à Dakar
 
Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale émise par la justice française, l’enquête s’est étendue jusqu’au Sénégal. Au total, quatorze personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Dakar.
 
Elles sont poursuivies pour des faits particulièrement graves, notamment pédophilie en bande organisée, proxénétisme, viol sur mineurs et transmission volontaire du VIH/Sida.
 
Quant à Pierre Robert, considéré comme le cerveau du réseau, il est actuellement incarcéré en France. L’instruction judiciaire se poursuit dans le cadre d’une coopération entre les autorités françaises et sénégalaises afin de démanteler entièrement cette filière criminelle.
