Mérites politiques : semer les graines d'un lendemain meilleur

Lors d'un récent séjour à Yiwu, ville carrefour du commerce mondial, située dans la province chinoise du Zhejiang, un homme d'affaires sénégalais nous a fait part de ce qui a bâti la réputation de la localité. Témoin privilégié du miracle économique de Yiwu, il y réside depuis plus d'une vingtaine d'années, il a résumé la success-story de la ville en ces termes : Les responsables locaux de Yiwu ont fait preuve d'un leadership remarquable en concrétisant une vision noble qui a été de faire de leur ville, un hub international du commerce. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour attirer les investisseurs, ce qui a permis de transformer significativement la ville. Ils ont créé les opportunités pour tout le monde sans distinction. Les étrangers ont largement profité de cette vision pour faire fructifier leurs activités. La vision à long terme de leaders locaux a porté ses fruits et continue de consolider la réputation de Yiwu en tant que pôle économique majeur en Chine. Ce témoignage reflète la portée de la campagne de sensibilisation lancée par le Parti communiste chinois (PCC) en fin février 2026 afin de guider ses membres, notamment ses responsables, dans l'acquisition et la mise en pratique d'une vision juste des mérites politiques. Mais que faut-il entendre par mérites politiques ?





Le concept pourrait s'appréhender comme un principe qui invite à s'appuyer sur la réalité, à agir conformément aux lois et à produire des résultats qui résistent à l'épreuve de la pratique et de l'histoire, profitent véritablement au peuple et gagnent la reconnaissance du public grâce à une prise de décision judicieuse et au travail solide. Il invite le leader politique, quel que soit son niveau de responsabilité, à être irréprochable dans la conduite des affaires publiques. La campagne, qui se poursuivra jusqu'en juillet de cette année, se justifie pleinement d'autant plus que des transitions seront opérées au sein des équipes dirigeantes locales à différents niveaux. À cela, il précise que 2026 est la première année de mise en œuvre du 15e plan quinquennal de développement national (2026-2030) et il importe de mieux outiller les équipes dirigeantes dans la réalisation des ambitions de cette feuille de route importante. Les mérites politiques stipulent l'impératif de privilégier le bien-être du peuple et de valoriser les résultats tangibles à long terme, qui ne seront peut-être pas immédiatement visibles, mais qui sont obtenus grâce à une prise de décision judicieuse et des actions concrètes. Une fois de plus, l'exemple du développement spectaculaire de Yiwu, qui rime de nos jours avec prospérité, confirme l'idée d'actions pensées sur le long terme.





L'atteinte des objectifs de développement économique et du bien-être du peuple repose sur un leadership qui se distingue par l'exemplarité, la compétence et l'efficacité. La probité des cadres dirigeants constitue la garantie fondamentale de leurs mérites politiques. Comme l'a si bien mentionné le président chinois Xi Jinping, l'efficacité sans cesse croissante de l'autogestion du Parti est la garantie ultime du développement économique et social. En clair, les leaders politiques sont appelés à faire preuve de responsabilité, à agir conformément à la loi et à s'appuyer sur la réalité pour planifier les décisions. Il est attendu d'eux qu'ils sachent affronter les défis auxquels sont confrontées les populations afin d'améliorer leurs conditions de vie.





Dans ce cas de figure, l'exemple de Jiao, secrétaire du comité du Parti pour le district rural peu connu de Lankao, dans la province du Henan (centre), au début des années 1960 est très parlant. En effet, ce dernier a mobilisé la population pour parer aux tempêtes de sable, aux inondations et à la salinisation généralisée des sols en érigeant des barrières forestières pour lutter contre l'avancée du sable et les inondations. Son esprit d'initiative et son dévouement au peuple ont porté leurs fruits et amélioré conséquemment les conditions de vie de sa communauté. Tel est le type de leadership que devraient incarner les responsables politiques afin de réussir la mise en œuvre du 15e plan quinquennal.





Loin d'être une occasion de se targuer de ses privilèges, assumer une responsabilité politique revient à travailler inlassablement pour répondre aux attentes de la population. Autrement dit, les petits calculs, les ambitions personnelles doivent s'effacer devant l'intérêt général. La poursuite d'une prospérité commune pour tous et la construction d'un grand pays socialiste moderne d'ici à 2050 ont besoin de leaders qui osent façonner l'avenir en s'appuyant sur la réalité. Il importe pour eux d'éviter tomber dans la facilité à vouloir répliquer trait pour trait des expériences réussies de développement dans des localités inadaptées. Certes, les meilleurs exemples peuvent être des sources d'inspiration, mais ils ne sauraient être des recettes qui s'appliqueraient partout. Les initiatives de développement qui réussissent sont celles qui prennent appui sur les réalités où elles doivent être mises en œuvre. Une gouvernance vertueuse est celle qui cherche une adéquation entre les solutions et les priorités et les réalités locales. La Chine a fait des prouesses en matière de transition écologique et vise le pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060 en partant d'un bon diagnostic de la réalité.





Loin d'être une course de vitesse, l'engagement politique au service du développement est une course de relais qui s'inscrit dans le long terme. La réalisation d'un développement n'est pas non plus une chevauchée vers les résultats immédiats. C'est un processus qui requiert de la rigueur, de la méthode et de la persévérance. Le leadership se vérifie aussi dans la capacité à se projeter dans l'avenir.



