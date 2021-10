Mérina Ndakhar / Emploi des jeunes : Dame Diop annonce l'érection de deux centres de formation dans le département de Tivaouane.

Pour une réussite du projet sur l'emploi des jeunes placé au cœur des préoccupations de l’État du Sénégal, le maire de Mérina Ndakhar a organisé un grand forum pour l'emploi et l'insertion socioéconomique des jeunes dans sa commune.



L'occasion a été saisie par le parrain de cet événement, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Dame Diop, pour annoncer l'érection de deux centres de formation pour les jeunes dans le département de Tivaouane.



D'après lui, "un centre de formation sera érigé à Tivaouane et un autre à Ngaye Mékhé avec un budget d'un milliard. Dans un mois, nous allons procéder à la pose de la première pierre".