Merci l’honorable député Dethie Fall !

Depuis l’ouverture du marathon budgétaire au Sénégal l’honorable député Dethié Fall s’est fait remarqué par ses pertinentes interventions. Il assure bien son rôle de législateur qui exige de comprendre l’esprit des lois, de planifier de nouvelles lois, d’étudier les lois proposées, d’en discuter et d’appuyer ou non leur adoption.



Interventions, amendements, propositions, interrogations, travail en circonscription... Une multitude d'indicateurs et de données ont permis d’apprécier au mieux l’excellent travail du vice président du parti Rewmi. Il fait parti des rares députés non inscrits à tenir tête à la forte majorité parlementaire.



Si chacun de nos 165 députés s'investissait sans relâche face à ce gouvernement sans commandant en perte de vitesse comme le fait si bien Dethié Fall le mythe du déclin parlementaire ferait long feu.



L’assemblée nationale lors des séances de contrôle de l’action gouvernementale, diffusées en direct à la RTS, est souvent le premier indicateur utilisé par les citoyens pour contrôler l'efficacité de leur député. Et sur ce point l’ingénieur polytechnicien et MBA de l’UQAM est entrain de faire un excellent travail parlementaire. Il est l’un des plus en vue de cette treizième législature.



Le formidable travail de Dethiė Fall ne s’arrête pas à ses prises de parole dans l’hémicycle, à des interpellations, des questions ou des propositions de loi. Il fait de nombreux contacts et de réunions avec d’autres élus non inscrits (comme l’atteste le dernier communiqué PASTEF) et d’autres partis, afin de coordonner les actions et de tenter d’influencer au mieux les politiques finalement adoptées et mises en œuvre. Le travail du parlementaire saint louisien se fait aussi en dehors des murs de l’assemblée. Il s’est déplacé récemment jusqu’à Koul dans le département de Tivaouane pour s’enquérir des conditions de vie des populations et porter leur parole devant le gouvernement lors du passage du ministre XXXL Mansour Faye.



Djibril Bèye Jeunesse Rewmiste.